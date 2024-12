Jonge Mia Ramakers en Kamiel Deraeve stelen de show op het BK golfsurfen in Spanje

Traditiegetrouw stonden tijdens de herfstvakantie de Belgische titels in het golfsurfen op het spel. Op het strand en de golven van Berria (Spanje) werden 6 kampioenen gekroond. Mia Ramakers was outstanding bij de vrouwen, ook de 12-jarige Kamiel Deraeve stond 2 keer op het podium in Spanje.