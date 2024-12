Herboren Brusselaars genieten na van "typische Union-match": "Dat we die winner nog maakten, machtig"

De wisselvallige seizoensstart volledig verleden tijd. Union heeft met de zege tegen Nice zijn identiteit van vorige jaren teruggevonden. Tien wedstrijden zijn de Brusselaars nu ongeslagen. "Het is top dat we tot het einde blijven vechten", klinkt het bij Charles Vanhoutte en co.

"De regel geldt ook in het leven: wie hard werkt, wordt beloond", deelt Charles Vanhoutte. "Dat we die winnende treffer nog maakten. Het voelde machtig."

"Op een gegeven moment kijk je dan naar de klok en denk je dat 1-1 wel oké is in zo'n match", geeft de middenvelder eerlijk toe.

"Dat is het toch lukt, is erg mooi. Het is top dat we tot het einde blijven vechten. Zeker voor het vervolg van de competitie, want de Europa League is en blijft een hoofddoel."

Al kon de wedstrijd er ook helemaal anders uitzien. Vroeg in de match ging een terugspeelbal op Moris ei zo na helemaal fout. "Een foutje kan gebeuren", lacht Vanhoutte er achteraf om. "We hebben ons er meteen over gezet."

Zo leeft Union weer in de Europa League, waarin met nog twee speeldagen vol "Union-mentaliteit" veel mogelijk is.