Opschudding in Track Champions League Londen: 2 rensters belanden in de tribunes na zware crash

De slotmanche van de UCI Track Champions League in Londen is ontsierd door een nare valpartij. Tijdens de keirin vlogen 2 rensters - Katy Marchant en Alessa-Catriona Pröpster - over een glaswand de tribunes in. Over hun toestand en die van de geraakte toeschouwers lijken de eerste berichten voorzichtig positief. Marcant is er het ergste aan toe met een gebroken voorarm.