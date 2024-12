Zege van Anderlecht overschaduwd door racistische uitspraken aan adres van Zanka: "We laten het hier niet bij"

vr 13 december 2024 00:29

Een pijnlijke schaduw over de knappe zege van paars-wit in Praag. Slavia-spits Tomas Chory heeft Anderlecht-verdediger Zanka tot twee keer toe racistische scheldwoorden naar het hoofd geslingerd tijdens de wedstrijd. Trainer David Hubert was uiteraard niet te spreken over het incident. "Dit zijn dingen die niet op een voetbalveld thuishoren."

Het mysterieuze interview van Colin Coosemans werd plots een heel stuk duidelijker. De Anderlecht-goalie reageerde verbolgen op de vraag waarom hij vandaag zoveel de tegenstand treiterde. "Daar zit een heel verhaal achter, dat komt misschien later nog", opende hij. "Ik moet eerst even in overleg gaan met de club daarover, maar normaal zit ik niet zo in elkaar. Er waren een paar triggers om het te doen, zaken die niet toelaatbaar zijn." "Niet enkel door de fans, maar nogmaals: ik ga eerst in overleg met de club. Je moet voorlopig niet dieper graven naar het verhaal."

Hoofd koelgehouden