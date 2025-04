Verontwaardiging over rode kaart roept vraag op: waarom is er geen VAR bij vrouwen? "Zo fluit je finale kapot"

Anderlecht moest het laatste halfuur van de bekerfinale tegen Standard met zijn tienen spelen na een rode kaart voor Stefania Vatafu. Een rode kaart die zelfs de Luikse matchwinnaar Mariam Toloba overdreven vond. "Misschien kan er na dit moment wél een VAR komen in het vrouwenvoetbal", klinken de reacties. Maar waarom is die er (nog) niet?

Ook Laura De Neve kon haar ogen niet geloven. "Vatafu is zowat de fairste speelster van onze competitie. Ze gaat zuiver voor de bal en oké, het been komt er ook bij, maar ze raakt haar toch maar licht."

"Ik keek naar de fase en dacht: oei, de scheidsrechter fluit? Dit was niet eens een gele kaart waard, laat staan rood. Zeker in een bekerfinale mag je zoiets niet doen, dan fluit je een finale kapot."

In de 65e minuut van de bekerfinale tussen Anderlecht en Standard gaat Stefania Vatafu enthousiast naar de bal. Ze is ruim op tijd met haar tackle, maar neemt in haar beweging ook een beetje van het been van Justine Blave mee. Zowel de commentatoren als de analisten zijn unaniem: dit is geen rode kaart, als het al een fout is. "Ik geloofde niet wat er gebeurde", zei Luna Vanzeir achteraf.

Zelfs Standard-speelster Mariam Toloba moest toegeven dat een uitsluiting streng was. "Ik denk dat geel voldoende was, rood was misschien wat overdreven."

"Maar dat ligt niet in mijn handen, wel in die van de scheidsrechter. Ik vind dat die al bij al toch een goeie match heeft gefloten."

Hulp van de VAR kreeg ze bij die fase in ieder geval niet. Die is namelijk nog nooit gebruikt in het vrouwenvoetbal in ons land. Een geldkwestie?

Wel, in tegenstelling tot bij de mannen zijn niet de clubs, maar wel de Belgische Voetbalbond (KBVB) financieel verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de VAR. Alleen: in kleinere stadions is daar vaak geen mogelijkheid toe.

Daarenboven was er in het verleden geen grote vraag naar de video-assistent op grote afspraken zoals de bekerfinale. Dat zal na vandaag naar alle waarschijnlijkheid veranderen.

"Het is jammer dat er geen VAR is in het vrouwenvoetbal", stelt De Neve. "Dit was nochtans een wedstrijdbepalende beslissing. Misschien dat er na vandaag wél een VAR zal komen voor dit soort wedstrijden."

Een wake-upcall?