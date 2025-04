Zorgt controversiële rode kaart voor ommekeer in vrouwenvoetbal? "Hier moet toch altijd een VAR zijn?"

Eddy Demarez: "Een cruciaal moment in de bekerfinale was die rode kaart in de 65e minuut. In geen 100 jaar was dat er eentje. Maar het heeft de match wel een beetje kapot gemaakt."

"We zitten hier in een stadion (in Leuven) waar alles aanwezig is om met VAR te werken. Dan moet die er voor een bekerfinale of voor een beslissende wedstrijd in de titelstrijd toch zijn? Als hier een VAR is blijven we gewoon met 11 tegen 11 voetballen."

Imke Courtois: "Ik ben het met je eens dat er een VAR zou moeten zijn, maar dat kost wel geld. Misschien dat deze fase hier iets aan zal veranderen in de toekomst."

"Het is ook niet leuk voor de scheidsrechter zelf. Die zal het misschien ook pas in de kleedkamer zien dat ze een foute beslissing heeft genomen. Het is een bepalende fase en jammer voor deze finale. Hier gaat nog dagen over gesproken worden."