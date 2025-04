Anderlecht strikt 18-jarige Servische spits Cvetkovic: "Hij heeft een bepaalde flair"

Anderlecht heeft zijn tweede versterking voor volgend seizoen beet. De 18-jarige Servische aanvaller Mihajlo Cvetkovic tekent tot 2029 in het Lotto Park. "Anderlecht is een grote naam in het Europese voetbal", zegt hij.

Anderlecht was al even op zoek naar offensieve versterking voor zijn voorhoede, naast Kasper Dolberg en Luis Vazquez. Zo kwam het uit bij het Servische FK Cukaricki.

Mihajlo Cvetkovic had er met 7 doelpunten en zijn eerste selectie voor de Servische nationale ploeg de aandacht getrokken. Dat hij een veelbelovende aanvaller is, toonde hij eerder ook al als topschutter bij de U17.

De 18-jarige Serviër tekent tot 2029 bij Anderlecht, met de optie op een extra seizoen. Hij zal aansluiten bij de paars-witte selectie in de voorbereiding op het volgende seizoen.

"We zijn erg blij dat we Mihajlo Cvetković aan de selectie voor volgend seizoen kunnen toevoegen", zegt sportief directeur Olivier Renard. "Mihajlo is een mobiele aanvaller die in verschillende systemen kan spelen. Hij heeft een bepaalde flair en toont zich als een goede afwerker."

Jan-Carlo Simic zou een goed woordje hebben gedaan over Anderlecht bij de Servische spits. "Anderlecht is een grote naam in het Europese voetbal die al lang vertrouwd aanvoelt, gezien de sterke historische connectie met Servische aanvallers", zegt hij. "Ik kan niet wachten tot de start van het nieuwe seizoen om eraan te beginnen."

Cvetkovic is de tweede zomeraanwinst van Anderlecht, na de Nederlandse middenvelder Cedric Hatenboer.