Perfecte Belgische avond: Anderlecht neemt stevige optie op top 8 met overwinning in Praag

Het Europese succesverhaal van Anderlecht blijft duren. Op bezoek bij Slavia Praag zette paars-wit een enorme stap richting de top 8. Angulo en Verschaeren zorgden snel voor een dubbele voorsprong, nadien was Coosemans alweer op de afspraak. Met 14 punten uit 6 matchen pronkt RSCA fier bovenin.

Wie stopt de trein van Anderlecht in Europa? De Brusselaars blijven na 6 wedstrijden nog steeds ongeslagen. Enkel Lazio en Bilbao wonnen vaker.

Het was al even geleden, maar Verschaeren liet nog eens de allerbeste versie van zichzelf zien. Zijn doelpunt was de kroon op het werk, alleen jammer dat hij aan de rust geblesseerd binnen moest blijven.

Op het halfuur komt Anderlecht er vlijmscherp uit. Vazquez houdt de bal bij, Verschaeren nagelt het leer daarna perfect in de onderhoek. Met die 0-2 heeft paars-wit een kloof beet die Slavia Praag nooit meer kan dichten.

Sinterklaas ligt al even achter de rug en voor Kerstmis is het nog wat vroeg, maar bij Slavia Praag vonden ze het vanavond toch tijd voor een cadeautje.

Na amper 8 minuten gaf draaischijf Zafeiris de bal weg voor zijn eigen 16, doelman Kinsky - die de bal net had afgespeeld aan de Griek - stond op dat moment nog niet in zijn kooi. Nilson Angulo deed het pakje dan ook dankbaar open. Een droomstart voor paars-wit.

Daarna werd het eenrichtingsverkeer in Praag, maar in de Fortuna Arena was het lot Anderlecht gunstig gezind. Bij de eerstvolgende keer dat paars-wit kon ontsnappen, sloeg het dodelijk toe.

Vazquez gebruikte zijn sterke lijf om zijn belager af te houden, rolde de bal even onder de zool en bediende dan Yari Verschaeren. Die bekroonde zijn uitstekende eerste helft met een vlam in de onderhoek. De enige domper: hij had zich daarvoor al geblesseerd en bleef binnen aan de rust.