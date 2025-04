Doncic-ruil ontploft in gezicht van Dallas: Memphis en Miami pakken laatste play-offticket

Minder dan een jaar geleden verloren de Dallas Mavericks de finale van de NBA tegen de Boston Celtics. Om het dit jaar beter te doen, versterkten de Mavericks hun defensie in het tussenseizoen met Lakers-ster Anthony Davis.



Dat Dallas hiervoor zijn eigen sterspeler Luka Doncic opgaf, sloeg velen met verstomming. Maar grote baas Nico Harrison maakte zich sterk dat dit de juiste zet was.



Die gok ontplofte gisteravond vroeger dan verwacht in Harrisons gezicht. In de finale van het play-in tournament, waar een laatste ticket voor de play-offs is te verdienen, gingen de Mavericks met 120-106 kopje-onder bij Memphis.



Davis was met 40 punten nochtans de topschutter van de match. Maar de titelkansen van Dallas werden een tijdje geleden al gefnuikt door de zware blessure van sterkhouder Kyrie Irving.



Zo is het niet Dallas maar Memphis - met een herboren Ja Morant - dat zich mag opmaken voor een duel tegen Oklahoma City, op papier de beste ploeg in de NBA.



Ook in het Oosten kennen we nu de volledige line-up van de play-offs. De Atlanta Hawks hadden het thuisvoordeel tegen de Miami Heat, maar de bezoekers haalden het na verlengingen: 114-123. Miami neemt het nu op tegen Cleveland.