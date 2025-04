Het regent doelpunten in de play-offs bij Patro Eisden, maar Beveren is nog niet uitgeteld

In de play-offs van de Challenger Pro League heeft Patro Eisden een kleine optie genomen op de finale. Al maakt ook Beveren zeker nog een kans. De heenmatch in Maasmechelen eindigde op 3-2, zondag staat de return op het programma.

In de eerste ronde van de play-offs heeft Patro Eisden SK Beveren geklopt met 3-2. In een kletsnatte match opende Kiankaulua de score met een knap schot vanuit een scherpe hoek.

Daarna ging hij in de fout. Een mislukt hakje van Kiankaulua lag aan de basis van de 1-1.

Het was lang niet de enige weggever van de match. Abid (ex-Genk) pakte nog twee cadeaus uit: 3-1.

Buit binnen voor Patro Eisden? Neen, want na de uitsluiting van Kis nam Beveren de match over. Jans vlamde de 3-2 in doel en gaf Beveren hoop voor de terugmatch van zondag.

De winnaar neemt het in de finale op tegen de laureaat uit het duel tussen Lokeren-Temse en RWDM. Daar eindigde de heenmatch op 2-0.