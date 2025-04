Soudal-Quick Step laat jongeren leren en wijst op lastige start van de Ronde: "Niet eenvoudig om te anticiperen"

Het is intussen geen verrassing meer: Soudal-Quick Step heeft geen favoriet voor de Ronde van Vlaanderen meer in de gelederen en moet rekenen op een stunt zondag. Dan wordt er uiteraard gekeken naar ancien Yves Lampaert (33). "Ik hoop beter te doen dan mijn 18e plaats van vorig jaar, maar dat wordt niet simpel."

"Ze zijn tijdens de verkenning geschrokken van hoe lastig deze koers is. Ze hebben ingezien dat de Ronde een van de zwaarste wedstrijden van het jaar is", grijnst Yves Lampaert . "Het wordt niet simpel voor hen om de finish te halen."

Magnier is een van de jonkies die voor Soudal-Quick Step zondag het mooie weer moeten maken. Net als Luke Lamperti en Pepijn Reinderink, die door meerdere blessures bij ploegmaats toch aan de start staan.

"Zijn verkenning is vrij goed gegaan", stelt ploegleider Tom Steels. "Hij heeft veel schaafwonden, maar normaal kan hij starten."

Hij verkende donderdagochtend wel, maar trok 's namiddags toch naar het ziekenhuis voor een extra controle na zijn val gisteren in Dwars door Vlaanderen.

Bij Soudal - Quick Step is er nog één (licht) vraagteken: Paul Magnier woonde de persbabbel niet bij.

We moeten meedoen voor de ereplaatsen. De jonge gasten kunnen dan weer voeling krijgen met deze koers, want over enkele jaren kunnen ze hier een hoofdrol spelen.

Het zijn inschattingen die je normaal niet linkt met Soudal-Quick Step, maar het machtige blok van weleer bestaat niet meer. "Dat moeten we aanvaarden, maar makkelijk is dat zeker niet", bekent Lampaert.

"We willen mee in de wedstrijd zitten", zegt Steels over wanneer de ploeg zondag tevreden kan zijn.

"We moeten iemand in de finale hebben", vindt Lampaert, die zelf ook een concreet doel heeft. "Ik hoop beter te doen dan mijn 18e plaats van vorig jaar, maar dat wordt niet simpel."