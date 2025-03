De ogen van Luke Littler blinken al: prijzengeld op WK darts verdubbelt, winnaar krijgt meer dan miljoen euro

Geld moet rollen. Dat hebben ze in de dartswereld duidelijk begrepen. Organisatie PDC maakte vandaag bekend dat het prijzengeld vanaf volgend seizoen flink de hoogte in zal schieten. De grootste stijging komt er op het WK, waar de winnaar straks 1,12 miljoen euro opstrijkt. "Dat toont dat darts een van de toonaangevende sporten in de wereld is", zei de PDC-baas.