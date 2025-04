Verhanneman deelt kijk op "aanpassing" van ploeggenoot naar coach: "Sommigen keken vandaag al anders naar me"

"Eerst had ik het idee om nog een jaartje speler te zijn. Het was niet evident om van dat idee afscheid te nemen. In je laatste seizoen neem je het misschien allemaal een beetje beter op. Maar dit was een opportuniteit die ik niet links kon laten liggen."

"Ik had mijn ambities wel al eens uitgesproken naar de club toe. Toch bleef het wat ver van mijn bed", deelt Verhanneman. "Door de ontwikkeling van de jongste weken - met het afscheid van Vanmedegael - kwam alles in een stroomversnelling."

Geen binnen- of buitenlandse ervaren rot in het vak. Wel 'gewoon' een speler uit eigen rangen.

Dat volleybalpensioen opent Verhanneman niet met een job als T2 of jeugdcoach. Neen, wel als T1 bij Roeselare - waar het altijd van moeten is.

"Die stap is wel groot, daar ben ik me zeker van bewust. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat ik er klaar voor ben. Ik ben blij met het vertrouwen dat de club heeft in mij, zeker door het contract voor onbepaalde duur", zegt hij. "Ik voel dat ik er klaar voor ben en dat veel mensen in me geloven."

Wat vreemd zal zijn: plots gaat Verhanneman boven generatiegenoten Pieter Coolman en Stijn D'Hulst staan in de hiërarchie. "Dat zal een aanpassing vergen van ons allemaal."

"Natuurlijk heb ik met die jongens al gesproken. Ook zij zijn enthousiast. Vanochtend bij de aankondiging keken sommige spelers al een beetje anders naar me", lacht Verhanneman.

Wat voor trainer wil hij zijn? "Als trainer ga ik gepassioneerd op het veld staan en wil ik die passie overbrengen op de spelersgroep. Als coach hebben spelers meer baat aan rust langs de zijlijn. Ook dat wordt een ontdekkingstocht voor mij. Het zal afwachten worden voor welke stijl ik zal kiezen."

De antwoorden zullen volgend seizoen snel volgen.