Marten Van Riel verovert WK-ticket met 2e plaats in Ironman Zuid-Afrika: "Het was 8 uur beuken tegen de wind"

Marten Van Riel heeft zijn eerste triatlonopdracht van het seizoen met succes afgewerkt. Onze landgenoot, de regerende wereldkampioen in de T100-categorie, werd knap tweede in de Ironman van Zuid-Afrika en verovert daarmee zijn ticket voor het WK eind september. De winst was voor de Deen Magnus Ditlev.

Het WK-ticket is zo binnen voor Van Riel, die wel niet veel tijd krijgt om uit te blazen. Volgende week verschijnt hij in Singapore als regerend wereldkampioen al aan de start van de eerste T100-triatlon van dit jaar.

Onze landgenoot werkte een goed zwemonderdeel af en kwam als derde uit het water. In het fietsen hield hij vlot stand in de top drie en in de afsluitende marathon liep hij comfortabel naar een tweede plaats. Enkel de Deen Magnus Ditlev deed beter: hij won in een scherpe tijd van 7u44'55".

De aanloop naar zijn triatlon in Zuid-Afrika was ook al niet ideaal geweest, door een voedselvergiftiging, maar Van Riel toonde zich in de Nelson Mandelabaai meteen op de afspraak.

Van Riel, die vorig jaar wereldkampioen werd in de nieuwe T100-categorie, wilde zich eind vorig jaar al verzekeren van zijn WK-ticket op de lange afstand, maar een val tijdens de triatlon in het Mexicaanse Cozumel verbrodde dat plan toen.

Marten Van Riel was zondag met een duidelijk doel voor ogen gestart in de Ironman van Zuid-Afrika. Onze landgenoot wilde met een plek in de top vijf zijn ticket voor het WK, eind september in Nice, veroveren.

"Het was een hele zware dag. De zee was al redelijk ruw en op de fiets en in het lopen was er enorm veel wind. Het was een heel individuele dag, er zaten heel grote gaten tussen iedereen. Het was acht uur lang beuken tegen de wind, maar dat maakte het een heel eerlijke race."



"Nu moet ik de benen laten recupereren, want momenteel is het zelfs moeilijk om gewoon te staan. Volgende week is er al de T100 in Singapore en hopelijk kan ik daar nog iets uit mijn benen schudden."