Lotte Kopecky ziet geen reden tot paniek: "Ik ben geen robot en ik heb genoeg ervaring om de knop om te draaien"

Een mindere generale als voorbode van een goede première? Dwars door Vlaanderen viel ondanks een 2e plaats tegen voor Lotte Kopecky, die zich evenwel niet laat opjagen vlak voor de Ronde van Vlaanderen. "Favoriete of topfavoriete? Dat maakt niet uit. Ik word toch bij de favorieten gerekend en daar kan ik mee om."

Woensdag hield Lotte Kopecky naar eigen zeggen een vreemd gevoel over aan Dwars door Vlaanderen. Hoe kijkt ze 24 uur later terug op die koers? Heeft ze antwoorden gekregen?

"Ja, toch wel", geeft de 29-jarige wereldkampioene aan. "We zijn geen robots, wel mensen. Een paar nachten goed slapen en dat komt wel in orde."

"Het was onverwacht, ja. Het resultaat maakte gisteren niet uit, ik was gewoon op zoek naar het goeie gevoel. Het is net het omgekeerde geworden", grijnst ze.

"Dat is niet heel fijn, maar ik heb genoeg ervaring om de knop om te draaien en om rustig te blijven richting zondag."

"Panikeren zou verkeerd zijn. Mijn andere aanpak kan hiermee te maken hebben, want ik heb minder gekoerst dan vorig jaar."

"Maar ik probeer niet te veel te zoeken naar oorzaken. Een slechte dag kan iedereen overkomen."

"Na gisteren kan ik moeilijk zeggen dat ik sta waar ik wilde staan. Misschien kan ik zondag een beter antwoord geven, maar nu vertrouw ik gewoon het proces."