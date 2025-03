Wereldkampioen Marten Van Riel begint met dubbele opdracht aan seizoen: "Wordt heel zware combinatie"

Na een pauze van 4 maanden begint triatleet Marten van Riel (32) zondag aan zijn seizoen in Zuid-Afrika, om een week later al in Singapore in actie te komen. Een pittige start, zeker na een voedselvergiftiging. "Ik kijk ernaar uit om te zien waar ik sta", zegt de wereldkampioen T100.

Een voedselvergiftiging leek in de laatste rechte lijn nog roet in het eten te strooien, maar Van Riel voelt zich intussen weer "veel beter".

"Ik heb in december wat rust genomen na een beladen seizoen, maar na drie weken in januari begon ik mij weer heel goed te voelen. Ondertussen zit ik weer op mijn niveau van vorig jaar", zegt hij vol vertrouwen.

Een tripje naar Zuid-Afrika is dan ook noodzakelijk om alsnog een plekje in Nice af te dwingen, wat een van zijn belangrijkste afspraken in 2025 moet worden. Met een plek in de top 5 heeft Van Riel zondag zijn WK-ticket beet.

Onze landgenoot wilde zich eigenlijk eind november al plaatsen voor het WK in Nice in september, maar door een botsing met een toeschouwer in Cozumel greep hij toen naast zijn WK-ticket.

Ik had me na de Spelen kunnen verliezen in verdriet en teleurstelling, maar heb de knop meteen omgedraaid.

En Van Riel zal op niveau moeten zijn, want volgende week staat al zijn volgende opdracht op de kalender in Singapore. Daar wil de wereldkampioen zijn titel verdedigen in de eerste T100 van het jaar. "Die wedstrijden zo kort na elkaar, dat gaan een heel zware combinatie zijn."

Vorig jaar graaide Van Riel in Dubai de wereldtitel weg in het relatief nieuwe format (2 km zwemmen, 80 km fietsen, 18 km lopen). "Ik heb in mijn carrière al heel veel ‘net niet’ gehad: 4e in Tokio in 2021, 6e in Rio in 2016, 2e op het WK korte afstand…"

"Maar uiteindelijk telt alleen winnen. Het gevoel toen ik over die aankomstlijn liep, met mijn ouders langs de kant, en alle mensen die mijn carrière al zolang volgen… Dat moment met hen delen, dat was fenomenaal."

Na de ontgoocheling van de Spelen in Parijs (22e) was de overstap naar de (middel)lange afstand een stevige boost voor Van Riel. "Ik had me kunnen verliezen in verdriet en teleurstelling, maar heb de knop meteen omgedraaid. Daar ben ik heel trots op, want 2024 is mijn beste seizoen ooit geworden."