Chelsea doet gouden Champions League-zaak, Tottenham vervloekt VAR in bitsige Londense topper

Wat zal Tottenham de komende uren nog een flinke portie foeteren. Op bezoek bij Chelsea beleefde het een frustrerende avond die eindigde in een droge 1-0-nederlaag. Althans, op papier. In Stamford Bridge gingen de poppetjes aan het dansen in een bitsige derby. Zeker wanneer de VAR een stokje stak voor de gelijkmaker van de Spurs.

Al na luttele seconden kon het prijs zijn. Chelsea begon verschroeiend aan de topper tegen Tottenham. Inzet: de koers aanhouden richting Champions League-ticket.

Dus vloekte de thuisploeg even dat de eerste aanvalsgolf - na een carambole - tegen de paal eindigde.

Zeker omdat het daarna een match zonder grote kansen en mét potige duels werd. Op slag van rust kookten de potjes even over. Een haantjesgevecht aan de middencirkel bleef gelukkig een fait divers.

Want het was Enzo Fernández die de hoofdrol opeiste. Kort na de kalmerende pauze loste hij de wedstrijdbeslissende knal. Al had dat ook anders kunnen lopen.

Sarr hing niet veel later de bordjes in evenwicht, maar werd teruggefloten door de VAR voor een overtreding in de opbouw. UItgerekend Caicedo incasseerde de tik. De middenvelder van Chelsea maakte een minuut eerder contact met Sarr in de zestien. Er volgde geen penalty.

Zo vervloekt Tottenham - dat 14e blijft - de VAR voor nieuw puntenverlies. Chelsea knoopt na de nederlaag tegen Arsenal weer aan met een driepunter en wipt weer over Manchester City naar de 4e stek.