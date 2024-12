Heupoperatie Eddy Merckx "vlot verlopen": "Zal zeker blijven fietsen, ben geboren met fiets in mijn buik"

Een dag na zijn valpartij met de fiets is Eddy Merckx in Herentals al geopereerd aan de breuk in zijn rechterheup. Dankzij een heupprothese moet de voormalige Belgische wielrenner over enkele maanden weer volledig hersteld zijn. "Ik heb al veel minder pijn dan gisteren", zegt Merckx. "Ik ben dankbaar dat er nog altijd zoveel mensen aan mij denken."