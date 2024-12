Tadej Pogacar legt doelen in de weegschaal na boerenjaar: "Zelfs als ik nu een beetje minder ben, is het oké"

di 10 december 2024 16:38

Als een rockster op 2 wielen werd hij uit alle hoeken bestudeerd in Spanje. Tadej Pogacar (26) heeft met zijn team UAE Emirates de traditionele mediadag gehouden in Spanje. De wereldkampioen gaf niet te veel geheimen prijs. "Geen Parijs-Roubaix? Dat is nog niet definitief."

De eerste vraagstukken zijn opgelost: Tadej Pogacar legt komend voorjaar een flinke hap kasseien op zijn bord, maar in Parijs-Roubaix zullen we de wereldkampioen niet zien. "Het is nog geen definitieve beslissing. Misschien doe ik die koers toch", laat hij de deur nog op een kier. "Maar ik denk dat die klassieker me niet zo goed ligt. Er is nog voldoende tijd om Roubaix eens te doen." Harelbeke, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen rijdt hij wel. Is die regenboogtrui dan een extra stimulans? "Neen, ik houd gewoon van die koersen en de klassiekers. Ik wil ze nog enkele jaren doen. Het maakt niet uit of ik die trui draag." Pogacar wil dit voorjaar ook scoren in Milaan-Sanremo, na het voorjaar gaat de focus op de Tour én het WK. "Dat zijn de grote doelen. Ik wil mijn beide zeges er verdedigen. Het zou me veel vreugde schenken als ik die titels kan verlengen." De Tour blijft de heilige graal. In 2025 rijdt Pogacar ook nog de Giro of de Vuelta, afhankelijk van het parcours. "Er is een kans op de Vuelta, maar we zijn nu nog maar december." 3 grote rondes op een rij, dat is volgend jaar uitgesloten. "Neen, dat zal ik niet doen. Deze ploeg telt 30 renners. Ik moet niet alle koersen zelf willen rijden." "Ik zou het wel eens willen proberen, maar het is geen prioriteit. Ik zal er mijn slaap niet voor laten." "De Tour blijft natuurlijk de grootste en belangrijkste ronde. Maar ik heb dit jaar ontdekt dat 2 grote rondes in 1 jaar wel fijn zijn. Je moet gewoon goed plannen, trainen en rusten."

Ik ben nog jong en er is nog ruimte voor verbetering. Maar daarvoor moet ik deze winter afwachten. Zelfs als ik een beetje minder ben dat dit jaar, is het oké, hé. Tadej Pogacar

Met dat laatste antwoord benoemt Pogacar naar eigen zeggen ook de cocktail van zijn boerenjaar. "Ik ben consistent in wat ik doe", weet de Sloveense veelvraat. "2024 was mijn beste seizoen ooit. Misschien wel het beste jaar van het jongste decennium, maar het is niet aan mij om dat te zeggen. Het was uitzonderlijk en daar ben ik dankbaar voor." Kan Pogacar dan nog verbeteren? "Mijn ervaring neemt elk jaar toe. Ik beschouw mezelf nog niet als een oude renner." "Ik ben nog jong en er is nog ruimte voor verbetering. Maar daarvoor moet ik deze winter afwachten. Zelfs als ik een beetje minder ben dan dit jaar, is het oké, hé." "Het gaat om details", gaf de Sloveen nog aan. "Als je niet meer verbetert of als het bergaf gaat, is het misschien tijd om te stoppen." "Ik spreek dan over details op en naast de fiets. Trainingsleer, voeding, slaap: je moet perfectie nastreven. Elk jaar een stapje meer."

Te laat geboren voor Merckx