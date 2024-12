Eerste Belgische clash tussen Brecel en Leclercq wordt thriller, ex-wereldkampioen viert na kleine comeback

Eindelijk nog eens reden tot vieren bij Luca Brecel. Op de Scottish Open nam hij in de eerste ronde de maat van zijn jonge landgenoot Julien Leclercq (21). Simpel ging dat niet: Leclercq stond op één frame van de tweede ronde, maar Brecel draaide de situatie nog om en won met 4-3.

Voor de allereerste keer stond een Belgische snookerderby tussen voormalig wereldkampioen Luca Brecel en de 21-jarige Julien Leclercq op het menu.

In de eerste ronde van de Scottish Open keken beide landgenoten elkaar deze middag in de ogen. Brecel wilde zich als beste Belg uiteraard niet zomaar van zijn troon laten stoten, maar een zege tegen de nummer 105 van de wereld was na zijn povere maanden absoluut geen sinecure.

Brecel startte wel aardig en stak het eerste en het derde frame op zak, daarna gaf hij het vierde uit handen. Leclercq rook bloed en ging op en over de voormalige nummer 1. Met een 2-3-stand had de 21-jarige voldoende aan één frame voor de winst.

Toch zou het nog eens keren: met een kleine comeback naar 4-3 verlengde Brecel zijn verblijf in Schotland. Voor het eerst sinds de Northern Ireland Open in oktober haalt Brecel zo nog eens de tweede ronde.

Meteen ook goed nieuws voor zijn tourkaart? Brecel zou met een goeie prestatie in Edinburgh weer een sprongetje weg van de gevarenzone kunnen maken in de ranking.