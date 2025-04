Gehoord in onze podcast Fichebak: "Snooker is geen cafésport, laat dat duidelijk zijn"

Alle snookerliefhebbers zitten de komende weken op het puntje van hun stoel tijdens het WK snooker in de legendarische Crucible in Sheffield. Renaat Schotte en meervoudig wereldkampioene Wendy Jans leggen uit hoe moeilijk snooker is.

"Snooker is een technische precisiesport die naast een zekere elegantie vooral controle vereist." Aan het woord in onze podcast Fichebak is Renaat Schotte, niet enkel een wielerman, maar ook een snookerkenner. "Het begint bij die nauwkeurigheid. Om de ballen te potten moet je de juiste snelheid en richting kunnen meegeven én ervoor zorgen dat de witte bal (de 'cue ball') weer op de juiste plaats ligt", legt Schotte uit. Dat is noodzakelijk als je een reeks van 'potts' wil maken, een zogenoemde break. "Om een 'break' op te bouwen heb je inzicht en bepaalde wiskundige vaardigheden nodig. Want je moet een aantal stoten vooruit kunnen denken." Dat positiespel legt Wendy Jans, goed voor 9 wereldtitels en 14 Europese titels bij de vrouwen, goed uit. "Je moet vooral zien dat je goed ligt voor de volgende bal, dat is altijd de kunst van snookeren."

In principe, iemand die professioneel snooker wil spelen, die moet minstens tussen de 4 en 7 uur per dag kunnen trainen. Wendy Jans

"Hoe beter je op de volgende bal ligt, hoe makkelijker het natuurlijk blijft. Maar snooker is zo’n moeilijke sport, want het is echt een precisiesport en er is heel weinig ruimte voor fouten", zegt Jans. Naast dat offensieve spel, moet je ook kunnen verdedigen: 'safety play'. "Snooker is een geduldig spel. Je moet kunnen verdedigen, de tegenstander in de fout dwingen en op het juiste moment toeslaan. Er komt veel bij kijken", weet Schotte. "Als je echt goed wil worden, dan vergt het ook jaren van intens trainen." Hoe intens, dat schetst Jans: "In principe, iemand die professioneel snooker wil spelen, die moet minstens tussen de 4 en 7 uur per dag kunnen trainen." "Het is echt topsport", vindt Schotte. "Snooker is geen cafésport, laat dat duidelijk zijn."