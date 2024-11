Luca Brecel dreigt tourkaart kwijt te spelen: "Hoe laag wil je zakken? From hero to zero?"

wo 27 november 2024 17:44

Amper één overwinning in vijf toernooien. Ook op het UK Championship ging Luca Brecel er al in de eerste ronde uit, waardoor zijn ranking na het WK in april dreigt te kelderen. "Misschien is hij gewoon uitgekeken op het snooker", zoekt commentator Rudy Bauwens naar verklaringen.

UK Championship: 1e ronde

Champion of Champions: 1e ronde

International Champions: 1e ronde

Northern Ireland Open: 2e ronde

Wuhan Open: 1e ronde Veel succes heeft Luca Brecel de voorbije maanden nog niet gehad. Zijn teller staat dit seizoen op 5 overwinningen tegenover 9 nederlagen. Ook op het UK Championship, een van de belangrijkste toernooien van het jaar, kon de voormalige wereldkampioen niet aanknopen met de overwinning. Ondanks een 5-3-voorsprong verloor hij nog van vicewereldkampioen Jak Jones. Niet alleen zijn resultaten, ook zijn uitstraling baart zorgen, vindt zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry. "Bij zijn wereldtitel was Luca zo agressief, nu lijkt hij te twijfelen", zei hij op Eurosport.

Kelderende ranking

Als Brecel niet snel zijn niveau opkrikt, dreigt de Limburger na het WK in april uit de top 64 te vallen en zo zijn tourkaart te verliezen. Op de voorlopige ranking staat onze landgenoot op de onveilige 61e plek. Moet Brecel in 2025 weer aan de bak op de Q-school, de competitie voor amateurs om zich te plaatsen voor de World Tour? Zo ver hoeft het niet te komen, zegt snookercommentator Rudy Bauwens. "Als ex-wereldkampioen kan hij nog altijd een "invitational card" krijgen." "Maar hoe laag wil je zakken? From hero to zero? Ik weet niet of zijn trots dat zal accepteren. Er zijn ook geen verzachtende omstandigheden. Het is gewoon laksheid."

Brecel is tot de vaststelling gekomen dat hij niet meer kan overleven door alleen maar te teren op zijn talent. Rudy Bauwens

Of is er wel een verzachtende omstandigheid? Brecel heeft zich tot doel gesteld om in 2028 een volledige Ironman af te werken. Liggen zijn prioriteiten gewoon ergens anders? "Een mogelijke hypothese is dat hij uitgekeken is op het snooker", schat Bauwens. "Zijn grote doel was om wereldkampioen te worden en hij had er waarschijnlijk niet op gerekend dat het zo snel zou gebeuren." "Je hebt mensen die één keer de Mount Everest beklimmen en dan meteen kijken wat het record is. Ik denk niet dat Luca zo in elkaar zit." "Ik denk ook dat hij tot de vaststelling is gekomen dat hij niet meer kan overleven door alleen maar te teren op zijn talent. Er zijn veel concurrenten bijgekomen en op talent alleen redt hij het niet. Kan hij dat nog opbrengen?"

Dezelfde fouten

Veel vraagtekens, maar alleen Brecel weet het antwoord. "Misschien oefent hij wel heel hard, maar we kunnen hem alleen maar beoordelen op wat we zien", zei ook Stephen Hendry. En wat we te zien krijgen, overtuigt voorlopig niet. "Nochtans zie ik nog altijd zijn potentieel", vult Bauwens aan. "Hij kan elk jaar 1 of 2 toernooien winnen en nummer 1 van de wereld worden. Maar als je het niet meer kan opbrengen..." "Hij maakt ook nog altijd dezelfde fouten als 10 jaar geleden. Andere spelers zie je eraan werken, maar bij Luca blijft het precies hetzelfde. Op dit niveau kan je je die fouten niet meer permitteren." Komt het nog goed?