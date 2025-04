Ook voetballend gaat hij viraal (al is het niet voor zijn skills): sociale media smullen van vakantievideo Wembanyama

Victor Wembanyama gaat nog maar eens viraal. Deze keer niet dankzij zijn flitsen in een NBA-match, wel door een opvallende video van hem op vakantie. Op verschillende beelden is te zien hoe de Franse basketballer, die momenteel aan het revalideren is, deelneemt in een voetbalwedstrijdje tegen enkele jonge fans. Met zijn 2,21 meter ziet het er op z'n zachtst uitgedrukt atypisch uit.

"Zou er ooit een grotere voetballer geweest zijn?"

Op sociale media gaan momenteel beelden viraal van Victor Wembanyama die aan het voetballen is in Costa Rica. Het contrast tussen zijn 2,21 meter en de jonge fans waarmee hij aan het voetballen is, zorgt voor heel wat hilariteit.



De Fransman is momenteel op vakantie en aan het revalideren. Twee maanden geleden moest hij zijn tweede NBA-seizoen bij de San Antonio Spurs vroegtijdig stoppen door een bloedklonter in zijn schouder.



Een carrièreswitch lijkt er alvast niet meteen in te zitten.