Een stilaan onmogelijke vraag: wie wordt wereldkampioen snooker? "Ronnie O'Sullivan, vrees ik, nooit meer"

kalender za 19 april 2025 08:20

Uit de 32 kandidaten één grote favoriet kiezen op het WK snooker, is stilaan een onmogelijke taak geworden. Ga je voor de man(nen) in vorm, een veelvoudig wereldkampioen of de jonge Chinese garde? Snookercommentator Rudy Bauwens wikt en weegt de kanshebbers.

"Mensenlief", zucht Rudy Bauwens bij de vraag om één topfavoriet te selecteren voor het WK snooker (19 april - 5 mei). "Ik wist dat die vraag ging komen, maar die wordt steeds moeilijker om te beantwoorden. Het is zo onvoorspelbaar geworden, omdat het niveau ongelofelijk is gestegen in de lengte en de breedte." Bauwens haalt het WK van vorig jaar aan als voorbeeld. "Toen stonden de nummers 12, 29, 31 en 44 van de wereldranglijst in de finale. We kunnen dit jaar zelfs een amateur als wereldkampioen krijgen met Zhao Xintong." Hoe moeilijk de opdracht ook is: de WK-favorieten gewikt en gewogen.

Kyren Wilson en de Crucible Curse

Wereldkampioen Kyren Wilson heeft met 4 rankingtitels een heel sterk seizoen achter de rug. "Hij heeft bewezen dat hij een goede ambassadeur is voor het snooker. Hij is uitgegroeid van outsider tot de absolute nummer 2 op de wereldranking", stelt Bauwens. Heel wat grote namen - van Steve Davis en Stephen Hendry tot Ronnie O'Sullivan en Mark Selby - hebben geprobeerd, maar geen van hen is erin geslaagd om zijn eerste wereldtitel met succes te verdedigen in snookertempel The Crucible. Kan Wilson wel afrekenen met de "vloek van The Crucible"? "Ik sluit het niet uit. Met de Chinees Lei Peifan, een kuitenbijter die nooit opgeeft, heeft hij wel een moeilijke loting. Maar als Wilson op niveau speelt, zie ik hem wel de halve finales halen."

Judd Trump en de verlammende stress

Nummer 1 van de wereld Judd Trump won met het UK Championship een van de zogenaamde Triple Crown-titels, de meest prestigieuze toernooien op de snookerkalender. "Hij heeft nu 30 rankingtitels op zijn palmares, waarvan 5 Triple Crown-toernooien. Vooral op die laatste word je toch afgerekend. Ter vergelijking: Ronnie O'Sullivan heeft er 23. Trump loopt dus nog een eindje achter." "Als hij zich wil opwerken tot een van de allergrootsten, zal hij toch nog een paar keer wereldkampioen moeten worden. Dit jaar? Hij heeft van die dagen waarop hij een andere Trump is", twijfelt Bauwens. "Hij kan 100.000 pond opstrijken door als eerste dit seizoen 100 century's te maken. En dat lijkt op zijn schouders te drukken. Hij heeft er de voorbije maanden een tiental laten liggen die hij anders met zijn ogen dicht zou maken. Het is stress die hij kan missen op het WK."

Ronnie O'Sullivan en de vraagtekens

De vraagtekens rond zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan stapelen zich op. De voorbije maanden liet hij het ene toernooi na het andere schieten, omdat hij zich mentaal niet fit voelt. Zijn deelname aan het WK heeft hij - na lang wachten - nu wel bevestigd. Al is dat nog altijd geen zekerheid, vertelt Bauwens. "Hij is tegen Stephen Hendry al eens weggelopen van de snookertafel, omdat hij er genoeg van had." "Er hangen veel twijfels rond de zevenvoudige wereldkampioen. Voor het WK is het goed dat hij start, maar hij kiest wel voor de moeilijke weg. Alleen een wereldtitel is voldoende voor de buitenwereld. Kan hij nog eens tot de pijngrens gaan voor een 8e wereldtitel?"

Ik geloof er niet in. Ik heb nooit de grote O'Sullivan gezien dit jaar. Rudy Bauwens

Rudy Bauwens heeft zijn twijfels. "Hij opent tegen Ali Carter, zijn oude kwelgeest die hij in principe altijd moet kloppen. Maar daarna volgen Zhang Anda en Mark Selby, twee type spelers die hij niet graag heeft." "In 2013 werd O'Sullivan wereldkampioen na een heel seizoen niet te spelen. Dat kan volgens mij niet meer. Zelfs als hij op zijn beste niveau speelt, zijn er zeker tien spelers die dat aankunnen." "Als hij wereldkampioen kan worden, wordt dat zijn grootste WK ooit. Maar ik geloof er niet in. Ik heb nooit de grote O'Sullivan gezien dit jaar. Ik zie hem nooit opnieuw wereldkampioen worden. Nooit meer? Ik vrees ervoor."

Chinese leger