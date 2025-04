"Iemand greep Kayembe zelfs bij de keel": opstootje tussen treiterende Penders en Chery doet potjes even overkoken

Even kookten de potjes over in Genk. Net voor de penalty van Antwerp treiterde doelman Penders zijn tegenstander Chery, die enkele dagen eerder een strafschop gemist had. Toen de Nederlander de elfmeter perfect in de kruising gemikt had, ging hij zijn gram halen. Nadien ontstond een opstootje waarbij Kerk, Chery en Kayembe geel kregen.

Mike Penders haalde zondagmiddag zijn afleidingsmoves boven om Tjaronn Chery uit zijn focus te laten halen. De jonge doelman gesticuleerde en schreeuwde richting de Nederlander, die enkele dagen eerder op de Bosuil een penalty tegen hem had gemist.

"Ik zag de doelman een beetje dansen", lachte doelpuntenmaker Chery achteraf in de mixed-zone over het moment. "Maar ik heb niet echt gehoord wat hij zei. Na mijn misser van eerder deze week dacht ik wel: deze bal gaat vandaag boven in de hoek."

Toen Chery zijn ultieme revanche beeld had, wreef hij dat met veel plezier nog eens in het gezicht van Penders.

"Nadien kwamen er een paar mensen naar me toegevlogen, dat was niet echt nodig", aldus Chery. "Ook Penders is nadien nog naar me toegekomen om zich te excuseren. Hij zei dat-ie me het wat moeilijk wilde maken. Alles is goed, dus."

Matte Smets blikte eveneens terug op het opstootje: "Chery ging naar Mike toe. Ik denk dat hij oud genoeg is om dat niet te doen", vond de Genk-verdediger.

"Als iemand fel doet tegen onze teamgenoot spring je er natuurlijk tussen. En iemand pakte Kayembe zelfs bij de keel. Dat daar slechts geel wordt voor gegeven, vind ik heel raar."