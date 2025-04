Veelvraat Sarah Dumont sluit BK zwemmen af met 6 titels, Florine Gaspard doet er nog WK-ticket bij

Sarah Dumont heeft het BK langebaanzwemmen afgesloten met zes titels. Het 18-jarige toptalent won zondag op de slotdag in Antwerpen ook de 800 meter vrije slag en 100 meter vlinderslag. Florine Gaspard zwom dan weer een extra limiet voor het wereldkampioenschap in Singapore deze zomer.

Sarah Dumont, de jongere zus van olympiër Valentine, won zondag op het BK de 800 meter vrije slag in 8'39"75 en de 100 meter vlinderslag in 59"58.

Ze voegde zo twee zeges toe aan de titels die ze al had gewonnen op de 200 meter vrije slag, 400 meter vrije slag, 200 meter vlinderslag en 400 meter wisselslag. De 18-jarige Naamse deed zo beter dan vorig jaar, toen ze vijf titels behaalde.

Roos Vanotterdijk klopt af op vier titels, na haar overwinning op de 200 meter wisselslag. In 2'13"52 kwam de 20-jarige zwemster heel dicht bij haar recente Belgische record (2'13"22). Ze won ook de 50 meter rugslag, 100 meter rugslag en 50 meter vlinderslag.

Bij de mannen was Vincent Van Hooydonck de meest succesvolle zwemmer in Antwerpen. Hij won de 50m vlinderslag (24"40) en sloot het weekend af met vier titels op zijn naam (ook de 50m vrij, 100m vrije en 100m vlinder).

Noah Verreth won de 100 meter rugslag en had eerder al de 50 en 200 meter rugslag binnengehaald. Lucas Henveaux won de 200 meter vrije slag (1'47"28) en de 800 meter vrije slag (7'57"62), nadat hij al de primus was op de 400 meter vrije slag.

Ook Florine Gaspard was zondag succesvol. Ze won de 100 meter vrije slag in 54"19 en dook daarmee onder de limiet voor het WK van komende zomer in Singapore. Ook Vanotterdijk (50m vrij, 100m vrije, 100m rug en 100m vlinder) en Henveaux (200m wissel en 400m vrij) waren de andere twee zwemmers die WK-tickets boekten.