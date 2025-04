9 jaar geleden weggelachen, nu is Gantoise de grootste: het verhaal achter de machtsovername in het Belgische hockey

kalender di 22 april 2025 16:09

Wie negen jaar geleden de plannen van Gantoise hoorde, trok de wenkbrauwen op. Vandaag lacht niemand nog. Met Europese glorie als kroon op het werk heeft de Gentse club zichzelf op de kaart gezet - én het Belgische clubhockey een nieuw tijdperk ingeduwd. Sporza Daily duikt in het succesverhaal dat achter de schermen geschreven werd.

Dit weekend was Gent de hockeyhoofdstad van Europa.



Op paasmaandag zorgde Gantoise voor een historische dag voor het Belgische clubhockey. De mannen van de Gentse club veroverden in Den Bosch de Euro Hockey League - zeg maar de Champions League van het hockey - na een indrukwekkende 5-2 zege tegen topfavoriet Bloemendaal.

Als kers op de taart pakten de Gentse vrouwen ook nog brons. Een mijlpaal voor het Belgische clubhockey, maar bovenal de bevestiging van de nieuwe orde: Gantoise is de referentie geworden, in België én nu ook Europa.

“Dat is een fantastische prestatie en toont toch aan hoe het Belgische hockey de laatste jaren geëvolueerd is", vertelt Sofie Gierts, voormalig record-Red Panther. "De Nederlandse teams staan er altijd, maar zo zie je dat de kans op Belgisch succes toch groter is geworden."

Masterplan

Wie denkt dat deze Europese titel uit de lucht kwam vallen, kent het verhaal achter de schermen niet. Negen jaar geleden keerde Pascal Kina – ex-bondscoach van de Red Panthers – terug naar de club waar hij ooit nog speler was. Gantoise lag toen op sportief en structureel vlak in puin, maar er lag wel al een herstelplan klaar.

“De club kwam met een project naar mij toe", vertelt Kina. "Ik heb daar eerst even mee gelachen, want ik wist niet of dat realiseerbaar was. Maar de mensen van de club waren wel erg ambitieus en ik vertrouwde hen, dus ben ik erin gestapt.”

“Het doel was om kampioen te worden tegen 2020, met de heren en de dames, én ook de jeugd weer naar de top te brengen. We zaten toen heel laag, maar we hebben een plan uitgestippeld en ik ben op sportief vlak heel goed ondersteund geweest. Alles is gelukt wat we wilden doen, en nu nog meer dan we eigenlijk gehoopt hadden.”

Een sprookje? We zijn ons succes al negen jaar stap per stap aan het uitbouwen. Pascal Kina

In 2015 telde Gantoise 450 leden. Vandaag zijn dat er meer dan 2.000. De jeugdwerking steeg van plaats 27 naar nummer 2 in de Belgische ranking. Gantoise bouwde een gloednieuw complex, ging op zoek naar sponsors - van zes naar meer dan 150 - en investeerde gericht in spelers én infrastructuur. Waar Gantoise negen jaar geleden nog spelers moest smeken om te tekenen, kloppen ze vandaag zelf aan bij de Gentse poorten. Namen als Alexander Hendrickx – die gisteren nog een hattrick scoorde in de finale – zijn geen uitzondering meer.

“Een sprookje? We zijn al negen jaar bezig en we hebben ons succes stap per stap uitgebouwd door verstandig te werken en slim om te gaan met ons budget. Ik zou het dus niet meteen een sprookje noemen", klopt Kina zich op de borst. Zo blijft de club alvast niet op zijn lauweren rusten. “We hebben een project 2030, dat we binnenshuis houden", klinkt het bij Kina. "Maar in grote lijnen willen we nog meer en beter met de jeugd gaan werken, om in de toekomst zoveel mogelijk eigen jeugd te brengen. Maar je moet je kwaliteit natuurlijk behouden. Alleen met eigen jeugd, dat kan niet, dat is dan wel weer een sprookje.”

Win-win