Asterix Avo wint dit keer wel van Roeselare en sleept beslissende match uit het vuur in titelfinale

Er is nog geen kampioen in het volleybal bij de vrouwen. In de tweede wedstrijd van de titelfinale hing Asterix zondag voor eigen volk de bordjes gelijk tegen Roeselare.

Roeselare had enkele dagen geleden de eerste confrontatie in de finale naar zijn hand gezet en dus stond er zondagmiddag druk op de ketel voor titelverdediger Asterix. Verliezen was uit den boze voor de club uit Beveren, anders was de landstitel voor Roeselare.

De regerende kampioen mocht dit keer wel voor eigen volk spelen en dat hielp: met de steun van het thuispubliek werd het net als donderdag 3-0, alleen was het dit keer in het voordeel van Asterix.

Donderdag staat de 3e en beslissende wedstrijd in de titelfinale op het programma. Asterix mag dan opnieuw voor eigen publiek spelen.