Na titelfeest neemt Philip Mestdagh afscheid als coach van Gdynia: "Voor altijd in mijn hart"

Enkele dagen nadat hij de Poolse titel heeft veroverd met vrouwenploeg Gdynia, neemt coach Philip Mestdag afscheid. Waar de toekomst van de voormalige bondscoach van de Belgian Cats ligt, is nog onduidelijk.

Philip Mestdagh kon zijn avontuur in de Poolse havenstad Gdynia bekronen met de landstitel. Eerder greep de voormalige bondscoach van de Belgian Cats nog naast bekerwinst.

Enkele dagen na het titelfeest kondigt hij zijn afscheid in Polen aan. "Trots en dankbaar voor wat wij samen hebben verwezenlijkt. Dankjewel Gydina. Voor altijd in mijn hart", schrijft hij bij een foto van een vierende selectie.

De 62-jarige Mestdagh was sinds de zomer van 2023 hoofdcoach van Gdynia. Eerder was hij al trainer van onder meer Ieper, Namen, Castors Braine en het Franse Saint-Amand-les-Eaux. Tussen 2015 en 2021 was hij bondscoach van de Belgian Cats.