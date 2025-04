Van Aert op de judomat? Matthias Casse trekt met "ik moet just niks-mentaliteit" naar EK

kalender wo 16 april 2025 11:34

Een medaille op het EK judo (23-27 april) is uiteraard nog steeds het doel, "maar ik leg mezelf geen druk op". Met die veranderde ingesteldheid trekt Mattias Casse naar zijn eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. "Ik wil me vooral amuseren", stelt onze landgenoot. En hij is volgende week niet de enige Belg met ambitie in Montenegro.

Jarenlang had hij gezwoegd en getraind voor de Olympische Spelen in Parijs. De riem mocht er na afgelopen zomer dan ook even af voor Matthias Casse. Even op adem komen voor de Spelen van 2028 alweer in het gezichtsveld verschijnen. "Ik ben 3 maanden niet met judo bezig geweest. Dat deed deugd om de Spelen te verwerken", vertelt hij. "Daarna ben ik vanaf nul weer begonnen." En dat deed minder deugd. "Mijn lichaam heeft afgezien op de voorbereidingsstages", geeft hij toe. "Ik keek er niet naar uit opnieuw zo hard af te zien." "Ik moest soms echt op de tanden bijten om bij te blijven bij het lopen en het fietsen. Maar die fysieke basis is belangrijk om te kunnen pieken."

Ik ben 3 maanden niet met judo bezig geweest. Dat deed deugd om de Spelen te verwerken. Matthias Casse

Ondertussen zit "het gevoel weer goed" bij Casse. "Ik heb zin om weer te vechten." Op de Grand Slam van Parijs bewees onze landgenoot alvast dat hij op de goede weg was met een bronzen medaille. De Spelen van Parijs - waar Casse mikte op goud, maar uiteindelijk naast brons greep - lijken doorgespoeld, maar Casse heeft wel wat aan zijn mindset gesleuteld. Met "ik moet just niks" neemt hij de woorden van Wout van Aert in de mond. "Ik bekijk het competitie per competitie. Ik leg mezelf geen druk op. Uiteraard zal ik er alles aan doen om op het podium te staan, maar er moet niets. Ik ga in elk geval mijn best doen." Is dat een heel andere aanpak? "In de vorige olympische cyclus richtte ik alles op de Spelen. Daar móést het gebeuren. Nu kijk ik al meer naar mijn volledige carrière en wil ik ook op de EK's en WK's nog medailles pakken. Het is een iets andere ingesteldheid, maar zenuwen heb ik nooit echt gehad. Veel rustiger kon ik niet zijn." De 28-jarige Casse veroverde in 2019 EK-goud. Verder behaalde hij ook twee zilveren (2021 en 2022) en een bronzen medaille (2020) op Europees niveau.

Het advies van Van Tichelt: genieten

Dirk Van Tichelt, de hoofdtrainer van Judo Vlaanderen, begrijpt de iets andere aanpak van Casse. "Hij moet genieten van wat hij doet, want het zal niet blijven duren", is zijn wijze raad. "Daarna moet je als ex-judoka gewoon weer gaan werken, dus Casse mag zich gelukkig prijzen dat hij dit mag doen. Als je dat beseft, ga je meer genieten en vrijer vechten."

Meerdere medailles?

De resultaten voorspellen? Bijna onmogelijk. "Maar we proberen toch voor het hoogste schavotje te gaan", aldus Van Tichelt. "Ik hoop toch op een paar medailles." Gabriella Willems (-70 kg) komt voor het eerst weer in actie na haar bronzen medaille op de Spelen in Parijs. "Of ze nu veel druk voelt? Ze heeft het geluk dat ze in Italië woont en traint. Ze zal dus minder gepusht worden", zegt Van Tichelt. Ook Jorre Verstraeten (-60 kg) hoort bij de kanshebbers. De 27-jarige Leuvenaar veroverde eerder al EK-brons in 2019, 2020 en 2022. Midden februari werd hij derde op de Grand Slam in Bakoe. "Dit EK is een nieuw doel en dat motiveert me altijd weer", aldus Verstraeten. "Ik kijk er heel hard naar uit." "Mijn voorbereiding is goed verlopen en ik ben heel blij dat ik aan het EK kan beginnen. Vooraf heb ik nooit een bepaald resultaat in gedachten, maar focus ik me uitsluitend op mijn judo." "Alleen het eerstvolgende gevecht telt, niet wat nadien komt of een mogelijke medaille. Zo doe ik het al mijn hele loopbaan."

Toma Nikiforov (+100 kg) ziet zichzelf dan weer als een outsider voor het EK. Ook hij veroverde op de Grand Slam van begin februari in Parijs meteen brons. "Ik mik op een medaille, al blijft het in mijn nieuwe gewichtsklasse afwachten", zei hij. "De categorie van zwaargewichten vraagt veel aanpassing: het ene gevecht ontmoet je een tegenstander van 120 kilogram, en nadien iemand van 140 kilogram. Ik zie mezelf dus eerder als outsider voor het EK-podium." Nikiforov haalde op het EK van 2018 en 2021 al goud, toen nog bij de -100 kilogram. "Maar ik voel me nu veel beter dan in mijn oude gewichtsklasse. Vroeger moest ik een voortdurende strijd leveren tegen de weegschaal en dat beïnvloedde mijn prestaties. Dat is nu gelukkig verleden tijd. "Eerlijk: na de enorme teleurstelling van de Spelen dacht ik even aan stoppen, maar ik heb de knop snel omgedraaid en ga er weer helemaal voor. De sfeer in de Belgische selectie is top en het is na al die jaren nog altijd een eer om deel uit te maken van dit team." Ook Loïs Petit (-48 kilogram) mikt op "een goed resultaat en wie weet het podium". "Veel hangt uiteraard af van de vorm van de dag. Ik heb hard getraind en wil laten zien dat het iets oplevert." "Ik wil ook tonen dat ik op mentaal vlak stappen heb gezet. Ik durfde mezelf in het verleden wel eens te veel vragen stellen tijdens een gevecht, maar ik werk daaraan. Ik zal zoals altijd alles geven."

De volledige EK-selectie