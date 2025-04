EK marathon: Italiaan Aouani vloert 3 Israëli's, Hanne Verbruggen valt flauw op weg naar medaille

kalender zo 13 april 2025 12:29

Zo goed de European Running Championships voor de Belgen begonnen, zo zijn ze met een kleine domper geëindigd in de laatste wedstrijd. Hanne Verbruggen zat in een kopgroep van 4, maar ze kwam in de slotkilometers ten val. De Spaanse Fatima Ouhaddou Nafie triomfeerde. Bij de mannen zorgde Iliass Aouani voor nieuw goud voor Italië: hij spurtte op het eind weg van 3 Israëli's.

Hanne Verbruggen behoorde met de 8e tijd van de deelnemers tot de outsiders voor een medaille. Ze deed die rol meer dan eer aan, want ze liep tussen Brussel en Leuven constant in de top 4 van de wedstrijd.



Verbruggen zag er heel goed uit - in minder warme omstandigheden dan gisteren, wat goed was voor de marathon - en vormde met de Spaanse vrouwen Maayouf en Ouhaddou en de Israëlische Salpeter een kopgroep van 4. Zij zouden strijden voor de 3 medailles.



Het slot van de marathon bij de vrouwen kende het nodige drama. Na 30 km kwam Ouhaddou ten val in de bevoorrading, maar ze kon snel voort. Slechter verging het Verbruggen, die verdween uit beeld vooraan na een val in de slotkilometers.



Achteraf bleek wat er gebeurd was: de Belgische voelde zich geïntimideerd door Maayouf en Salpeter, begon te hyperventileren en viel flauw. Ze verloor zo heel wat tijd en finishte uiteindelijk als 12e.



Zo kwam er geen 4e medaille voor ons land na het goud en zilver gisteren voor Cholé Herbiet en Juliette Thomas op de halve marathon en het brons vandaag op de 10 km van Isaac Kimeli.



Spanje verdeelde de 1e en 2e plaats: Ouhaddou en Maayouf glipten samen weg, Ouhaddou was nog een pak sterker en won in 2u27'14". Achter de twee kende een fotofinish het brons toe aan Lonah Salpeter, die haar landgenote Maor Tiyouri nog net afhield.



Top 5 1. Fatima Ouhaddou Nafie (Spa) 2u27'14" 2. Majida Maayouf (Spa) 2u27'41" 3. Lonah Salpeter (Isr) 2u28'01" 4. Maor Tiyouri (Isr) 2u28'01" 5. Giovanna Epis (Ita) 2u29'14" 12. Hanne Verbruggen 2u35'40" 15. Kim Geypen 2u42'00" 16. Amelie Saussez 2u43'57" 19. Valentine Mathy 2u49'06" 20. Hanna Vandenbussche 2u51'19"

Italiaan Aouani klopt 3 Israëli's, België 2e in landenklassement

Bij de mannen was het Israël boven: Gashau Ayale, Maru Teferi, Haimro Alame vormden samen met de Italiaan Iliass Aouani en de Turk Ilham Özbilen de kopgroep van vijf.



Bij kilometer 40 was de Turk gelost, het was 3 tegen 1 om de medailles. Aouani bleef uiterst koel en gaf geen krimp, zoals hij al de hele race deed.



Ayale versnelde als eerste, maar Aouani ging vlot mee en spurtte finaal nog naar een grote voorsprong. Hij schreeuwde het uit na 2 uur, 9 minuten en 5 seconden: voor Italië was het het tweede goud van de dag na dat van Nadia Battocletti in de 10 km.



Michael Somers had van dit EK een hoofddoel gemaakt, maar door hartproblemen moest hij onverwacht zijn carrière staken.



Met Dorian Boulvin (2u11'43") op plaats 9 en Thomas De Bock (2u12'03") op 10 kon België nog naar de zilveren plak lopen in het landenklassement achter Israël.



Bij de vrouwen haalde België ook het landenbrons, achter Spanje en Israël. Met dien verstande dat er maar 3 landen in aanmerking kwamen voor het landenklassement.

Top 5 1. Iliass Aouani (Ita) 2u09'05" 2. Gashau Ayale (Isr) 2u09'08" 3. Maru Teferi (Isr) 2u09'17" 4. Haimro Alame (Isr) 2u09'27" 5. George James (GBr) 2u10'10" 9. Dorian Boulvin 2u11'43" 10. Thomas De Bock 2u12'03" 14. Yohan Zaradki 2u14'53" 19. Simon Mestdagh 2u17'24" 23. Nathan Sevenois 2u18'46" 32. Joris Keppens 2u27'05"