Met BeNe Conference achter de rug vatten Belgische teams play-offs aan: wie speelt wanneer en tegen wie?

kalender wo 16 april 2025 13:03

De Belgische volleybalcompetitie gaat zijn eindfase in. Door de toevoeging van de BeNe Conference zat de titelstrijd even in de koelkast, maar vanaf vanavond staat de competitie weer in vuur en vlam. Wie komt wanneer in actie? Wanneer kennen we de kampioen? En wat staat op het spel?

Menen en Maaseik doen weer mee

De uitstap naar Nederland zit erop voor de Belgische volleybalclubs. Vanaf vandaag nemen ze het enkel nog op tegen elkaar in de play-offs. Roeselare en Haasrode Leuven krijgen nog een week extra rust, dankzij hun eigen prestaties. Als Belgische nummers 1 en 2 in de BeNe Conference plaatsten zij zich rechstreeks voor de halve finales. Aalst (3e) en Achel (4e) moeten vanavond wel aan de bak. Zij treffen de top 2 van de Challenge Play-off, met de nummers 5 tot 10 uit de reguliere competitie. Daar bleken - zoals verwacht - Menen (1e) en Maaseik (2e) erbovenuit te steken. Die twee teams maken dus nog kans op de titel. De West-Vlamingen treffen Achel, de Limburgers trekken naar Aalst. Die kwartfinales worden beslist in een best-of-3. Zondag kennen we de halvefinalisten. Wie twee duels wint, stoot door. Voor het verliezende team is het seizoen dan afgelopen.

Kan Maaseik vanuit de Challenge Play-off toch nog de titel pakken?

Titelviering in mei

BeNe-kampioen Roeselare en Haasrode Leuven stromen in vanaf de halve finales. De titelverdediger komt uit tegen Menen of Achel, de Leuvenaars mogen zich opmaken voor een topper tegen Aalst of Maaseik. Het team dat in die best-of-3 aan het langste eind trekt, mag zich competitiefinalist noemen. Roeselare en Haasrode Leuven hebben het thuisvoordeel. De duels worden gespeeld op woensdag 23 april en vrijdag 25 april, en indien nodig is er het beslissend duel op zondag 27 april. De finale duurt nog iets langer, want een team is pas kampioen na drie gewonnen duels. Tussen de matchen krijgen de spelers telkens twee à drie dagen rust. Ten vroegste op 9 mei kennen we de opvolger van Roeselare. Het eventuele vijfde duel vindt plaats op 16 mei.

Vorig jaar vierde Roeselare de titel op het veld van Maaseik.

Europese ticketverdeling

Naast de titel staat ook de Europese tickets op het spel. Zowel de kampioen als de verliezende finalist mag volgend jaar aantreden in de Champions League. Er zijn ook twee tickets voor de Europese competitie op het tweede niveau, de CEV Cup. Roeselare is daar al zeker van, want de bekerwinnaar en de beste verliezende halvefinalist uit de competitie krijgen zo'n ticket. Als beste Belgische ploeg uit de BeNe Conference zou bekerwinnaar Roeselare in geval van uitschakeling ook de beste verliezende halvefinalist zijn. De tickets schuiven dus door, dus zullen de twee ploegen die sneuvelen in de halve finales volgend jaar mogen deelnemen aan de CEV Cup. Het vijfde en resterende ticket is dan weer eentje voor de Challenge Cup. Dat zal gaan naar de verliezende kwartfinalist die in de BeNe Conference of de Challenge Play-off het best geplaatst stond. Er is dus nog veel te winnen of te verliezen in de komende weken.