Geen 7e EuroLeague voor Emma Meesseman: ze sneuvelt met topfavoriet Fenerbahçe verrassend in halve finale

Geen record voor Meesseman

Een verrassing van formaat in de EuroLeague bij de vrouwen. Topfavoriet Fenerbahçe is vrijdagavond gesneuveld in de halve finales. Het team van Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand ging met duidelijke 71-91-cijfers ten onder tegen de Tsjechische kampioen USK Praag.



Meesseman en co. liepen een hele wedstrijd achter de feiten aan. Aan de rust stond het 37-46, een voorsprong die Praag in de twee laatste kwarts alleen maar uitdiepte. Fenerbahçe kon geen enkel kwart 'winnen', de 71-91-eindcijfers waren duidelijk. Het is pas de eerste Europese nederlaag van het seizoen voor de Turken.



De Belgische bijdrage bij Fenerbahçe was maar karig: Allemand deed het met 9 punten, 3 rebounds en 5 assists naar behoren, Meesseman was met 'amper' 4 punten, 3 rebounds en 6 assists niet in haar normale doen.



Meesseman zal zo haar 7e EuroLeague - wat een record zou zijn - dit jaar niet winnen. Ze was de voorbije twee jaar al laureaat met Fenerbahçe, daarvoor won ze ook al 4 keer met het Russische Jekaterinenburg.