Met de Amstel Gold Race als orgelpunt: welke kleppers lopen elkaar waar tegen het lijf in de klimklassiekers?

De kasseiklassiekers zijn vanaf deze week echt verleden tijd. Vrijdag strijkt het wielerpeloton neer in Overijse voor de Brabantse Pijl, het officiële begin van de klimklassiekers. In welke voorjaarskoersen kijken de toprenners elkaar recht in de ogen? Wij geven jou een overzicht.

In de Amstel Gold Race treffen de 5 toppers elkaar in een rechtstreekse confrontatie.

Vrijdag wordt in Beersel het startschot gegeven voor het 2e luik van het voorjaar. In de Brabantse Pijl worden de kasseibonken definitief ingeruild voor de punchers en de klimmers.

Het voorjaar van alleskunner Tadej Pogacar is al meer dan geslaagd. Met winst in De Ronde en podiumplaatsen in de andere 2 monumenten is de honger van de wereldkampioen nog altijd niet gestild. Hij ontbreekt enkel op de startlijst van de Brabantse Pijl.

Vrijdag is het uitkijken naar de langverwachte comeback van Remco Evenepoel. De olympische kampioen heeft de voorbije maanden al genoeg vanuit de zetel moeten toekijken. Hij staat te popelen om eindelijk in actie te schieten en zal aan de start verschijnen van de laatste 4 voorjaarsklassiekers.

Wout van Aert kon dit seizoen nog niet winnen. Sinds 2019 wist Van Aert in elk voorjaar een grote vis te vangen. Met de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race probeert de Kempenzoon van Visma-Lease a Bike zijn voorjaar in extremis nog te redden.

Zondag start het grote voorjaarsdebuut van Thibau Nys. In de GP Indurain liet Nys meteen zien dat hij klaar is om mee te doen voor de prijzen. De 22-jarige renner van Lidl-Trek verkende een tijdje geleden al de Muur van Hoei en heeft de Waalse Pijl met stip aangeduid als zijn grote doel in zijn 1e klassieke voorjaar.

Tom Pidcock maakte dit seizoen al indruk tijdens de Strade Bianche door Pogacar het vuur aan de schenen te leggen. Na Milaan-Sanremo kwam de Brit niet meer in actie en stoomde hij zich klaar in Andorra voor de klimklassiekers. Naast Evenepoel wordt hij misschien wel de grote uitdager van slokop Pogacar.

Zoek de komende weken vooral niet naar Mathieu van der Poel. Na zijn succesvolle voorjaar heeft hij al 2 monumenten op zak en neemt hij een welverdiende break.

Welke Belgen maken in de resterende voorjaarsklassiekers nog kans op eremetaal? Maxim Van Gils (AGR, WP, LBL), Dylan Teuns (BP, AGR, WP, LBL), Tiesj Benoot (BP, AGR, WP, LBL) en Lennert Van Eetvelt (WP, LBL) zijn een greep uit het kransje met Belgische kanshebbers die we op de 1e rij mogen verwachten.