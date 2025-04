Terug naar 1986, maar wel ervaringsdeskundige: Real Madrid ontvangt Arsenal "met kwaliteit voor remonte"

"Je weet maar nooit met Real Madrid", klinkt het al een week lang bij analisten. Ondanks de 3-0-bonus uit de heenmatch voor Arsenal durft niemand een remontada van de de Koninklijke uit te sluiten. "Het is een avond die op maat gemaakt is van Real Madrid", zei Jude Bellingham gisteren nog op de persconferentie. Maar is de Spaanse topclub écht een expert op dat vlak?

Dat Real Madrid een achterstand in de Champions League kan ophalen, is een feit. Winnen met drie goals verschil, dat wordt een ander paar mouwen.

"We hebben een beetje van alles nodig, een fysieke en collectieve totaalprestatie. Niks mag mislopen. De motivatie is er en we zullen alles geven."

3-0 na de heenmatch, dan kunnen de boeken meestal toe. Maar met Real Madrid als tegenstander is dat boek nooit helemaal dicht, zeker als de terugmatch in de Spaanse hoofdstad plaatsvindt.

In de voorbije twee seizoenen was er namelijk geen comeback in de terugmatch, omdat het simpelweg geen heenwedstrijd verloor in de Champions League. Dan kan je niet terugkeren natuurlijk.

Denk maar aan het seizoen 2021/22. Toen zorgde het zowel in de 1/8e finales tegen PSG als in de halve finales tegen Manchester City voor een straffe remonte. Telkens verloor het de heenmatch én kwam het op achterstand, maar won het toch.

Bij Real Madrid zijn ze niet vies van een comeback, al dan niet in een wedstrijd over twee duels. Vooral in de Champions League maakte het al regelmatig een achterstand goed in de terugmatch.

"De basis is er en nu is het tijd om onze beste niveau te brengen. Mentaal gaat het heel goed", is Ancelotti vastberaden.

Ook trainer Carlo Ancelotti gelooft (uiteraard) nog in de kansen van zijn ploeg. "We hebben de kwaliteiten om dit om te keren, met onze doorzetting, onze ervaring en onze fans."

En toch is er het nodige vertrouwen bij de Spaanse topclub voor de heenmatch. "Het is een avond op maat van Real Madrid, een avond die de geschiedenis zou ingaan", klinkt Jude Bellingham gemotiveerd.

"Er is niet veel in de Champions League dat Real Madrid nog niet heeft gedaan. Nu ligt er een kans voor ons om iets voor de eerste keer te doen", zei Bellingham ook nog in de persconferentie.

En dat klopt. Nog nooit maakte Real Madrid in de Champions League drie doelpunten achterstand goed in de terugmatch. Het is ook nog maar de tweede keer in de recente geschiedenis van het kampioenenbal dat de Koninklijke met zo'n groot verschil een heenmatch verloor.

Ongezien in Europa is het niet voor Real Madrid, al moeten we wel even terug in de tijd. In de UEFA Cup van 1985/86 keerde het voor het laatst zo'n scheve situatie om.

39 jaar geleden maakte het zelfs een 5-1-achterstand goed tegen Borussia Mönchengladbach. Het werd 4-0 in de terugmatch. En of het kan spoken in Bernabéu.