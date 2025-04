"Een topkerel die zichzelf niet te hoog inschat": 90 minutes biedt een unieke inkijk in de geest van Didier Lamkel Ze

Sint-Truiden kwam na het ontslag van Felice Mazzu opeens helemaal boven water tegen Cercle Brugge. Opvallend bij de Truienaars: Didier Lamkel Ze deed weer mee. 90 minutes-lid Gilles Mbiye-Beya kent het woelwater goed van vroeger en nam het deels voor hem op in de podcast, maar "hij kan niet in een teamsport functioneren."

Gilles Mbiye-Beya is bevriend met de Kameroener en kan zijn situatie ietwat inschatten: "Het was niet alleen ruzie met Mazzu. Hij is een paar keer niet of te laat naar training gekomen."

Het Kameroense enfant terrible arriveerde slechts enkele maanden geleden in de fruitstreek, maar had zich toch al uit de gratie van Mazzu gespeeld. Na diens ontslag stond Lamkel Ze afgelopen weekend echter gewoon opnieuw in de basis tegen Cercle Brugge.

STVV is in volle degradatiestrijd en ontsloeg vorige week Felice Mazzu . Wouter Vrancken komt de Waalse oefenmeester vervangen en zit meteen met een interessant vraagstuk genaamd Didier Lamkel Ze .

Toch neemt Mbiye-Beya het op voor Lamkel Ze: "Het is een topkerel. Ik denk gewoon niet dat hij iemand is die in ploegsport kan functioneren. Niet omdat hij zichzelf te hoog inschat, maar omdat hij heel achteloos is. Verliezen is maar verliezen, het is wat het is."

"Dat is een nonchalance die er niet uit geraakt. Het is al overal hetzelfde verhaal geweest."

"Ik geloof dat het een goeie gast is, maar je kan niet elke keer hetzelfde doen. Als je deel bent van een ploeg, moet je bepaalde regels volgen", vindt Tuur Dierckx.

Een stelling waar Mbiye-Beya niet omheen kan, maar zo makkelijk is het niet: "Het is een soort leervermogen om groepsgeest te kweken. Lamkel Ze mist een beetje empatisch vermogen. Hij heeft zijn hele leven moeten denken voor zichzelf, en doet dat nu nog steeds."

"Dat is dan wat contradictorisch, want hij zou makkelijker overleven als hij wel in groep zou denken", besluit Filip Joos.

Vrancken zal de excentrieke aanvaller allessinds nog kunnen gebruiken in de degradatiestrijd, toch blijft het afwachten wat de toekomst brengt.