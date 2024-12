Voormalige schaakbelofte Marc Coucke genoot van het WK: "Maar die blunders van Ding had zelfs ik niet gemaakt"

vr 13 december 2024 17:35

Na een duel van bijna 3 weken heeft de 18-jarige Indiër Gukesh Dommaraju zich tot wereldkampioen schaken gekroond. Een van de vele volgers van de titelstrijd tegen de Chinees Ding Liren was Marc Coucke. In de podcast Sporza Daily vertelt hij waarom Gukesh de verdiende kampioen is, maar waarom hij toch niet de beste schaker van het moment is.

"Eeuwige schaakbelofte" Marc Coucke

Het WK schaken tussen titelverdediger Ding Liren en uitdager Gukesh Dommaraju heeft schaakliefhebbers over de hele wereld op het puntje van hun stoel gekregen. Daarbij ook: ondernemer Marc Coucke, zelf een topschaker in zijn jeugd. "Er zijn 2 dingen waar ik in uitblink: Vier op een rij en schaken", zegt Coucke onomwonden. "Tot mijn 19e was schaken mijn favoriete hobby. Maar ik ben een eeuwige belofte gebleven." Nochtans heeft de eigenaar van Anderlecht enkele adelbrieven om voor te leggen. "Op mijn 16e was ik Belgisch kampioen in mijn leeftijdscategorie. Mijn ELO-rating was toen 2000, wat heel veel is voor die leeftijd." "Maar toen werd het plots te ingewikkeld voor mijn grijze cellen. Ik kon die extra stap niet nemen, ook omdat ik naar de universiteit ging. Maar het blijft een fantastische sport."

De blunders van Ding

Na zijn 19e verloor Coucke het schaken wat uit het oog, maar de laatste jaren heeft hij de sport weer omarmd. "Ik durf nu online weer af en toe te spelen. Ik haal nog altijd een deftig niveau." Coucke was ook gebeten door het duel tussen Ding en Gukesh. "Die Gukesh heeft op zijn 18e toch persoonlijkheid. Hij laat zich begeleiden als een echte sportman. Zo is zijn mental coach ook de psycholoog van het Indische cricketteam." Het is juist dat mentale aspect dat volgens Coucke het verschil heeft gemaakt. "Ding had in een paar matchen een licht voordeel, maar hij had wat faalangst. Uit schrik om te verliezen, heeft hij niet gewonnen." "Uiteindelijk heeft Ding op 14 matchen 2 zware blunders gemaakt. Dat is verschrikkelijk veel. En met blunders bedoel ik fouten die zelfs ik niet gemaakt zou hebben."

Nu tegen Carlsen? "Het schaken leeft van dit soort duels"

Gukesh is volgens Coucke dan ook de terechte winnaar. Al is hij niet de beste schaker ter wereld. "Dat is nog altijd Magnus Carlsen. Dat is nog een niveautje hoger." "Alleen vond Carlsen geen uitdaging meer in die WK's. Misschien ziet hij in Gukesh een nieuwe uitdager en krijgen we op het volgende WK de clash Gukesh-Carlsen. Dat zou fantastisch zijn." "Mochten ze nu tegen elkaar spelen, dan wint Carlsen zonder twijfel. Maar Gukesh is nog maar 18 jaar en kan nog groeien, hij kan nog verbeteren." "Het schaken leeft in ieder geval van dat soort duels, denk maar aan Karpov-Kasparov. Het ziet er een saaie sport uit, maar als je de zetten een beetje snapt en je begint het te volgen, dan stopt het niet meer." "Bovendien leer je door te schaken analytisch te denken. Je moet vooruit zien te denken en leert risico's in te schatten. Dat komt niet alleen van pas in de zakenwereld, maar ook in de gewone wereld." "Het is extreem wat ik van schaken geleerd heb. Je leert je ook op iets te concentreren bijvoorbeeld." "Schaken is dus sowieso een aanrader om te doen als sport. Alleen moet je daarnaast ook actievere sporten doen. En dat ben ik vroeger vergeten", lacht Coucke.

Het is extreem wat ik allemaal van schaken heb geleerd. Marc Coucke

