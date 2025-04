"Een indrukwekkend Union slaagde erin onder de huid van Club Brugge te kruipen"

kalender vr 25 april 2025 09:49

Union is na de 0-1-winst op het veld van kampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan de leiding gekomen in onze vaderlandse competitie. Het telt halfweg de titelplay-offs 1 punt meer dan Club en 2 punten meer dan Genk, dat als leider aan de nacompetitie begon. Die ommekeer verdient een woordje uitleg van voetbalcommentator Tom Boudeweel.

Het is typisch voor onze play-offs dat we opnieuw enkele andere conclusies moeten trekken. Wat het natuurlijk ook heel aantrekkelijk maakt.



Eén belangrijke conclusie na gisteravond: Club Brugge is niet onoverwinnelijk. En het verloor dan nog van Union op eigen veld. Dat was heel lang geleden.



Net zoals het ook heel lang geleden was dat Club er niet in slaagde om te scoren in een wedstrijd.



Al waren de kansen er. Wel pas helemaal op het einde, in het slotkwartier, toen Club alles op alles zette. Maar de gelijkmaker viel niet, het fort van Union bleef overeind.



En zo wordt een gerenommeerde en gevierde analist meteen van antwoord gediend. Die zei deze week in een podcast nog dat Club Brugge in staat is om 30 op 30 te halen. Wat technisch ook wel waar is, natuurlijk. Maar dat zal dus niet meer lukken.

Club: te weinig diepgang, te traag, geen vleugels

Union toonde weer zijn sterkte, ook in het hol van de leeuw. Het ging op bezoek bij de landskampioen en de titelfavoriet, in dat kolkende stadion, een Club op volle sterkte, met het grote vertrouwen na vier overwinningen op een rij. En de manier waarop die er kwamen... Champions League-niveau. Het was allemaal indrukwekkend.



Maar gisteren was Union ook weer indrukwekkend: qua mentaliteit, qua teamspirit, onverzettelijkheid... Echt het DNA van de Brusselse club.



En ze kunnen natuurlijk ook voetballen. En dan is nog eens gebleken dat details, zeker in de play-offs, beslissen. Een mooie goal van Alessio Castro-Montes liet Union toe om zijn geliefkoosde spelletje te spelen.



En Club is er niet in geslaagd om dat fort te ontmantelen. Ook omdat ze zelf niet goed genoeg waren deze keer, zoals coach Hayen ook zei.



Ze haalden niet het niveau van de voorbije weken, waren niet scherp genoeg om de tegenstander pijn te doen, om de zwakkere punten van Union bloot te leggen.



De keuze voor Vermant, een logische keuze, heeft deze keer niet gewerkt. Er was te weinig diepgang om de trage defensie te verschalken. En zelf speelde het te traag.



En ook van de anders zo dominante flanken van Club kwam te weinig. Ze werden vleugellam gelegd.

Hans Vanaken.

Union haalt als eerste ooit 15 op 15 bij start

Voor Club is dit een redelijk nieuwe situatie. In principe is Club altijd de dominerende ploeg: op het veld, in het spel, maar ook mentaal. Door de kwaliteit, door de ervaring, door meer matchen op een hoog niveau.



Maar gisteren is Union erin geslaagd om, zoals wel vaker in de Belgische competitie, onder de huid van de Bruggelingen te kruipen. Door hen te kietelen, te neutraliseren en te frustreren.



Door hun spel, die strakke organisatie, hun manier van aanpak, no-nonsense, heel uitgekookt. Het is vintage Union, zoals we die club eigenlijk al jaren kennen.



En daar voegde het nog een touch efficiëntie aan toe. Achterin door geen kansen weg te geven. Het slikte amper 2 doelpunten in deze play-offs. En voorin door zijn kansen te benutten.

Union stond begin november na 13 speeldagen pas 10e met amper 3 overwinningen. Tom Boudeweel

Union moest dit seizoen wel groeien in zijn rol en zijn keurslijf. Want we mogen niet vergeten dat Union begin november na 13 speeldagen, dus bijna halfweg de normale competitie, pas 10e stond met amper 3 overwinningen.



De start in Europa was ook niet bemoedigend. Maar Union is rustig gebleven, ondanks de druk, ook op de nieuwe coach. En het staat er wel in deze play-offs met 15 op 15 als start.



Dat is nog nooit gebeurd in de race naar de titel, door geen enkele ploeg. En wat een verschil met die 0 op 12 van vorig seizoen. Union miste toen zijn start en zo ook de landstitel.



Nu is het op een paar dagen tijd in Genk gaan winnen – bij de leider – en in Brugge gaan winnen – bij de nieuwe leider.

Union-coach Pocognoli.

Genk nog niet afschrijven

Op 5 speeldagen van het einde leidt Union met 1 punt meer dan Club en 2 punten meer dan Genk, dat 1 op 9 pakte. Maar ik zou de Limburgers nog niet afschrijven.



Al is de druk op Genk zeker niet afgenomen en zei Genk-voorzitter Croonen dat kampioen worden zeker geen must is.



Maar als je zowat de hele competitie op kop staat, je de play-offs met een bonus kan beginnen, je geen enkele keer thuis hebt verloren, je goed voetbal brengt, er een positieve vibe is... Dan is deze periode zeker een uitdaging. Als coach, als team en als club.



Verliezen op Club Brugge kan gebeuren, al was het penalty in de toegevoegde tijd. Dat komt toch even aan: een status-quo in de stand of 3 punten moeten inleveren. En dan de nederlaag tegen Union, die ongewone 0 op 6.



Maar vooral het gelijkspel tegen Antwerp eergisteren is een realitycheck. En het minder swingende voetbal. Het beweeglijke, technisch verfijnde, leuke voetbal om naar te kijken, dat hebben we niet meer gezien.



Is dat dan de vloek of de wet van de play-offs? Feit is dat Genk dit weekend niet anders kan dan thuis te winnen tegen Antwerp.

De "beschamende" nieuwe realiteit van Gent

Tot slot kunnen we niet voorbij aan de pijnlijke nederlagen van AA Gent. Het woord "beschaamd" is de voorbije dagen heel vaak gevallen. Niet alleen door de supporters, maar ook intern.



Ik zie niet meteen een oplossing, maar dat is ook mijn taak niet natuurlijk. Hopelijk zien ze die intern bij AA Gent wel.



Maar dat het probleem dieper zit dan louter op de groene grasmat lijkt me duidelijk. Je hebt het probleem van de kwaliteit en het evenwicht in de kern, ondanks enkele dure transfers. Dat is wel op de grasmat.



Je hebt het probleem van de onervarenheid van de coach als hoofdcoach. Dat is naast de grasmat. En dan is er het probleem van het nieuwe beleid na een eeuw De Witte/Louwagie met de nadruk op besparen op alle fronten.



Het is een nieuwe manier van een club leiden, al duikt ook deze niet-alledaagse voetbalvoorzitter op in de kleedkamer.



Misschien zit Gent in de nieuwe realiteit. Het staat sowieso voor uitdagende maanden. Te beginnen vandaag met een inderhaast bijeengeroepen topoverleg met de morrende achterban. Het zal meer moeten zijn dan hun slogan "nie neute, nie pleuje".