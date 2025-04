POLL - Grote meerderheid wil dat Muur van Hoei in Waalse Pijl blijft, maar slechts 1 op 2 wil hem als finish

Wel of geen Muur van Hoei in de Waalse Pijl, die discussie laaide woensdag op in Wielerclub Wattage. Want andermaal kregen we een gesloten koers tot de laatste beklimming naar de streep boven. De Sporza-surfer stemde massaal in onze poll. En 93 procent wil dat de steile puist in de koers blijft. Zij het niet allemaal als finish.