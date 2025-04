Sensatie op dag 1 van het WK snooker: Chinees Lei Peifan knikkert titelverdediger Kyren Wilson er meteen uit

De Chinees Lei Peifan heeft op de eerste dag van het WK snooker in Sheffield meteen voor een enorme verrassing gezorgd. De nummer 39 van de wereld kegelde Kyren Wilson er genadeloos uit, na een imposante avondsessie waarin de regerende wereldkampioen te laat wakker werd.

De 33-jarige Engelsman toonde waarom hij zich vorig jaar tot wereldkampioen kroonde en won 6 frames op rij, met onder meer een 136-break in het 8e frame. Na een misser van Wilson op roze kon Peifan wel nog een frame terugpakken. De twee gingen met 6-3 de avondsessie in: een schijnbaar comfortabele bonus voor Wilson.

Of was die vroege 2-0 van de Chinees toch al een teken aan de wand? Lei Peifan liep snel 2 frames uit na 2 missers op zwart van Kyren Wilson, die daarna wel orde op zaken zette.

Er leek aanvankelijk niks aan de hand voor de titelverdediger in zijn wedstrijd tegen Lei Peifan, 1 van de 10 (!) Chinezen in de 1e ronde van dit WK.

Maar die avondsessie verliep dramatisch voor Wilson, die plots geen bal meer gemaakt kreeg. Was dat dan de vloek van de wereldkampioen? Zelfs grootheden als Steve Davis, Stephen Hendry en Ronnie O'Sullivan slaagden er in het verleden niet in om hun eerste wereldtitel met succes te verdedigen.



En datzelfde lot was uiteindelijk ook Wilson beschoren, die in de avondsessie lang moest toekijken. Een secuur spelende Lei Peifan opende de avond door op zijn beurt 6 frames op rij te winnen. Tussendoor tankte hij daarbij ook nog wat extra vertrouwen, met 2 centurybreaks. Bij 9-6 had Peifan nog één frame nodig voor zijn stunt.