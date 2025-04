Oud-winnaar duidt verrassende plek aan waar Evenepoel en Pogacar zullen wegrijden: "Bergaf heel steil"

Dirk ziet in Remco Evenepoel een nieuwe wurgslang

Het einde is in zicht, Ruben Van Gucht brengt zijn Wielerclub Wattage voor een voorlaatste keer rond de tafel. Ze zorgen weer voor nieuwe inzichten (Evenepoel is de nieuwe wurgslang, de piek van Kopecky komt te laat en Nys zal de Waalse Pijl nog wel winnen) en straffe verhalen (Jan over een boemerang, Dirk over zijn motorkap, Tom over een bushokje en Mark over Eurosport).

