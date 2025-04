Mischa Bredewold zat afgelopen week nog in zak en as: "Topsport is niet simpel"

Twee jaar na haar Europese titel heeft Mischa Bredewold met de Amstel Gold Race opnieuw een hoogtepunt aan haar erelijst toegevoegd. Dat zag er de voorbije dagen nochtans niet zo uit. "Ik had mentaal een lastige week, het team heeft mij erdoor gehaald."

"Ik weet natuurlijk dat het zo niet werkt. Het is gewoon lastig om een koers te winnen. Ik moest wachten tot alles eens in elkaar zou vallen."

Waarom had Bredewold het dan zo moeilijk? "Topsport is niet eenvoudig. Al die twijfels, die worstelingen, ... Je steekt er zoveel tijd en energie in, maar het lukt niet altijd en dan voelt dat niet fair."

"Het was mentaal een lastige week voor mij, maar het team heeft mij erdoor gehaald. Ze kennen mij zo goed, ik ben hen heel dankbaar."

Of dit ook voor haar een verrassing is, vroeg de interviewer meteen na de finish aan Mischa Bredewold ? "Ja, een heel grote."

Je steekt er zoveel energie in en dan lukt het niet. Dat voelt niet fair.

Je steekt er zoveel energie in en dan lukt het niet. Dat voelt niet fair.

Bredewold gaf toe dat het plan bij SD Worx eigenlijk was om Lotte Kopecky aan de zege te helpen. "Maar wij hebben altijd de vrijheid om zelf mee te gaan in een ontsnapping."

"Ik voelde mij aanvankelijk niet zo goed. Ik kon Puck (Pieterse) en Juliette (Labous) ook niet volgen toen zij aanvielen. Maar opeens klikte het. Ellen (van Dijk) was de perfecte compagnon in de achtervolging."

In de slotkilometers speelde Bredewold het perfect. "Ik was eigenlijk te bang om zelf aan te vallen en wou gokken op mijn sprint. Maar toen Ellen aanging, dacht ik: nu is het aan mij!"

"Ik haat die Cauberg nochtans, maar ik dacht: niet naar je metertje kijken en gewoon gaan!"

Bredewold was al eens Europees kampioene, maar ze boekt nu misschien wel de grootste zege uit haar carrière. "Fuck, dit is de Amstel!", zegt ze ontwapenend. "Zo'n grote koers in Nederland. Dit betekent zó veel."