10 weetjes over schaakkampioen Gukesh: stoïcijnse "wereldveroveraar" en grote "Friends"-fan

do 12 december 2024 16:35

Met Gukesh Dommaraju heeft de schaakwereld een nieuwe koning gekroond, eentje die gezien zijn jonge leeftijd wel eens lang op de troon zou kunnen zitten. Wat moet je weten over het 18-jarige Indische schaakgenie? 10 weetjes op een rij.

1. Geboren in de stad van Anand

Gukesh Dommaraju werd op 29 mei 2006 geboren in Chennai, het voormalige Madras. Deze Indische stad van zo'n 7 miljoen inwoners heeft een rijke sporttraditie, maar is vooral ook de geboortestad van Viswanathan "Vishy" Anand, die in 2000 de allereerste (en tot voor Gukesh enige) Indische wereldkampioen schaken werd.

2. Voorbestemd dankzij voornaam

Gukesh Dommaraju wordt in de schaakwereld vaak afgekort tot Gukesh D - als was hij een rapper - of ook gewoon Gukesh.



Zijn moeder legde enkele jaren geleden uit wat zijn voornaam betekent: veroveraar van het heelal, wereldveroveraar. Het stond dus al (bijna letterlijk) in de sterren geschreven.

3. Ouders

Hij is geboren in een familie van Telugu, meteen ook zijn moedertaal. De vader van Gukesh is een neus-, keel- en oorchirurg, zijn moeder is een microbiologe.

4. Leerde schaken op school

Gukesh kwam relatief laat in aanraking met schaken. Op zijn 7e leerde hij het spelletje in school. Aanvankelijk oefende hij amper 1 uur per dag, 3 dagen per week. In het weekend speelde hij toernooien en daar werd zijn enorme talent snel opgepikt.

5. Op zijn 7e al met de wereldtitel in zijn hoofd

In 2013 moet Vishy Anand zijn wereldtitel afstaan aan Magnus Carlsen. De match vindt plaats in Chennai. Gukesh kan nog maar een paar maanden schaken, maar zweert daar al dat hij later de wereldtitel weer naar India zal brengen.



4 jaar later herhaalt hij in een interview dat zijn ambitie is om de jongste wereldkampioen schaken uit de geschiedenis te worden.

6. Recordbreker

In 2018 leert de wereld Gukesh voor het eerst kennen, wanneer hij de wereldtitel bij de -12-jarigen in de wacht sleept. Een jaar later wordt hij net niet de allerjongste grootmeester ooit. Sergej Karjakin was 17 dagen jonger toen hij de hoogste titel in het schaken behaalde.



Hij is amper 16 jaar wanneer hij op de jaarlijkse Schaakolympiade individueel goud wint aan bord 1, het bord waar je de sterkste spelers ter wereld ontmoet. In de aanloop naar dit WK doet hij dat opnieuw, maar nu voegt hij er ook de felbegeerde titel met India aan toe.



7. Mentale sterkte

Als jonge, opkomende schaker verslikt Gukesh zich vaak in zijn emoties. Nederlagen draagt hij lang met zich mee. Tot hij beslist om te gaan mediteren; plots wordt een zwakte zijn sterkte.



Tegenwoordig zit Gukesh bijna als een sfinx aan het bord, altijd met rechte rug en strak in het pak. Ook onder stress legt hij een verbluffende koelbloedigheid aan de dag.



Ondanks deze opmerkelijke maturiteit nam Gukesh speciaal voor dit WK-duel de Zuid-Afrikaanse mental coach Paddy Upton onder de arm. Die verrichte eerder al wonderen met Indische sporters, voornamelijk in het cricket. Hij begeleidde ook de Indische hockeyploeg tijdens de voorbije Olympische Spelen, op weg naar brons.

8. Dardha

Gukesh speelde afgelopen jaar nog 2 keer tegen Daniel Dardha, de beste Belgische schaker van het moment. Op het belangrijke Grand Swiss-toernooi kon Dardha de huidige wereldkampioen tot remise dwingen, op het WK blitz (weliswaar niet de specialiteit van Gukesh) viel er zelfs een Belgische zege te noteren.

9. Fan van tennis, Bollywoodfilms en ... Friends

Als hij niet aan een schaakbord zit, onderhoudt de scherp afgetrainde Gukesh zijn conditie met andere sporten. Als Indiër speelt hij uiteraard cricket en badminton, maar vooral tennis kan hem bekoren.



Als er dan nog wat tijd overblijft, kijkt hij graag naar Bollywood-films of naar series. Zo outte hij zichzelf als grote fan van de komische serie "Friends".

10. Tilak als extra krachtbron