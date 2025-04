Jouw gids voor Luik-Bastenaken-Luik: afsluiter van het voorjaar, duels om naar uit te kijken en live bij Sporza

25 april 2025

Met Luik-Bastenaken-Luik valt zondag het doek over het klassieke voorjaar. Kan Remco Evenepoel wereldkampioen Pogacar verslaan of zet de Sloveen in Luik de kers op de taart? En kan Lotte Kopecky haar groot voorjaarsdoel binnenhalen? In deze gids ontdek je alles wat u moet weten over Luik-Bastenaken-Luik, die zondag live te volgen is bij Sporza.

Mannen

Zo was het vorig jaar:

Vorig jaar was het al Pogacar wat de klok sloeg. De Sloveen declasseerde

de tegenstand en kwam meer dan anderhalve minuut voor de anderen over de streep. Bij de finish eerde hij zijn overleden schoonmoeder door met zijn vingers naar de hemel te wijzen. De tweede plaats was na een uitval op de Roche-aux-Faucons voor Romain Bardet. Mathieu van der Poel had het lastig op de vele Ardense hellingen, maar sprintte na een geaccidenteerde wedstrijd naar de derde podiumplek. Remco Evenepoel volgde de koers in zijn zetel na zijn zware val in de Ronde van het Baskenland. De Belgische eer werd gered door Maxim Van Gils (4e) en Mauri Vansevenant (6e).

Uitslag Luik - Bastenaken - Luik 2024 (m) ranking naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 6:13:48 UAE Team Emirates UAD 2 Romain Bardet +1:39 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 3 Mathieu van der Poel +2:02 Alpecin - Deceuninck ADC 4 Maxim Van Gils +2:02 Lotto - Dstny LTD 5 Aurélien Paret-Peintre +2:02 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Mauri Vansevenant +2:02 Soudal - Quick-Step SOQ 7 Valentin Madouas +2:02 Groupama - FDJ GFC 8 Alexey Lutsenko +2:02 Astana - Qazaqstan Team AST 9 Pello Bilbao +2:02 Bahrain Victorious TBV 10 Tom Pidcock +2:02 INEOS Grenadiers IGD meer tonen

Het parcours:

De renners krijgen een parcours van 252 km en een kleine 4.300 hoogtemeters voorgeschoteld. De heenweg naar Bastenaken is relatief vlak, het is pas op de terugweg dat het echt lastig wordt. Na een stevige opwarming van 165 km beginnen we aan het zwaardere werk. De eerst hindernissen die een belletje doen rinkelen zijn de Côte de Wanne, Côte de Stockeu, Côte de la Haute-Levée en Col du Rosier. Daarna opent de finale met de Côte de la Redoute (2 km aan 8,8%), gevolgd door de Côte des Forges (1 km aan 4,4%) en Côte de la Roche-aux-Faucons (4,4 km aan 5,4%). Eindigen doen we met 14 lange kilometers naar Luik.

Deelnemerslijst:

Een vloot kanonnen met klimambities staan zondag aan de start, met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar op kop. Normaal gezien krijgen we een duel om duimen en vingers bij af te likken. Evenepoel kan rekenen op Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant en Maximilian Schachmann. Pogacar krijgt Brandon McNulty en Florian Vermeersch in steun. Mochten de twee kemphanen elkaar het wit uit de ogen kijken, zijn er nog derde honden om met het been te gaan lopen. Mattias Skjelmose deed dat al in de Amstel Gold Race, maar kwam ten val in de Waalse Pijl en gaf op. Het is onduidelijk of de Deen voldoende hersteld zal zijn om zondag te starten.

Tadej Pogacar op La Redoute.

Bij Lidl-Trek hebben ze nog kaarten. Thibau Nys geraakte in de Waalse Pijl onderkoeld en kon niet meestrijden voor de zege. Misschien kan hij zondag de verrassing zijn. Samen met Giulio Ciccone, die goed was in de Ronde van de Alpen, heeft Lidl-Trek een sterk blok.

Daarnaast is het uitkijken naar Ben Healy. "De Urbanus van het peloton" werd 10e in de Amstel Gold Race en 5e in de Waalse Pijl. Mag hij zondag mikken op het podium?

Pidcock, Benoot, Van Gils, Matthews, Van Eetvelt en Grégoire zijn nog enkele namen die kans maken op een plek in de top 10.

Live bij Sporza:

Op onze website en in onze app kan u kijken naar een liveverslag van start tot finish. Op Canvas gaat de uitzending om 12.45 uur van start. Vanaf 13.30 uur kan u alles volgen op VRT1.

Vrouwen

Zo was het vorig jaar:

Vorig jaar verraste Grace Brown met een sterke sprint nadat ze op 5 km van de streep uit de bocht ging. De Australische zal haar titel dit jaar niet verlengen, want ze hing na haar olympisch tijdritgoud in Parijs de fiets aan de haak. Elisa Longo Borghini wilde er een lange sprint van maken, maar kwam tekort en finishte als tweede. Demi Vollering vervolledigde het podium. Dit jaar is het uitkijken naar de krachttoeren van Lotte Kopecky. Wat kan de wereldkampioene in haar "grootste voorjaarsdoel"? Met een overwinning kan ze haar mindere prestatie van vorig jaar doorspoelen. "La Doyenne" was toen het sluitstuk van een voor haar lang voorjaar. Kopecky eindigde als 38e en verklaarde achteraf dat ze geen frisse benen meer had.

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2024 (v) ranking naam resultaat ploeg 1 Grace Brown 4:29:00 2 Elisa Longo Borghini " 3 Demi Vollering " 4 Elise Chabbey " 5 Katarzyna Niewiadoma " 6 Kim Cadzow " 7 Marianne Vos + 52" 8 Juliette Labous + 52" 9 Ricarda Bauernfeind + 52" 10 Niamh Fisher-Black + 52"

Het parcours:

Geen Luik als startplaats bij de vrouwen, wel Bastenaken. Om 13.45 uur vertrekken de rensters voor een tocht van 152,9 km.

De eerste hindernis ligt na 15,8 km met de Côte de Saint-Roch. Vanaf Vielsalm krijgen we eenzelfde finale te zien als bij de mannen met achtereenvolgens de Côte de Mont-le-Soie, Côte de Wanne, Côte de Stockeu, Côte de Haute-Levée, de Col du Rosier en de Côte de Desnié. Wordt de koers daar al beslist of is het wachten op La Redoute op 34 km van Luik? Een derde optie is dat het opnieuw spannend blijft tot aan de streep. De laureate kennen we rond 17.53 uur.



Grace Brown had vorig jaar het beste eindschot.

Deelnemerslijst:

In de vrouwenwedstrijd is het uitkijken naar Lotte Kopecky. De wereldkampioene zakte in de Waalse Pijl nog een beetje door het ijs, maar heeft van Luik-Bastenaken-Luik haar hoofddoel gemaakt. Vindt ze haar klimmersbenen terug? De grootste tegenstand kunnen we verwachten van Demi Vollering. De Nederlandse van FDJ-Suez heeft zich na de Strade Bianche klaargestoomd voor de klimklassiekers. In de Waalse Pijl werd Vollering geklopt door haar landgenote Puck Pieterse. Zet de alleskunner haar winnende lijn door? Kopecky kan ook rekenen op ploeggenote Anna van der Breggen. De Nederlandse moest de Waalse Pijl door ziekte aan zich voorbij laten gaan, maar hoopt op tijd hersteld te zijn voor zondag. Andere kanshebbers zijn Katarzyna Niewiadoma, Liane Lippert, Juliette Labous, Pauline Ferrand-Prévot en Kimberley Le Court.

Live bij Sporza: