Belgische voetbalbond is "tevreden" met loting: "Toch een aantal leuke affiches"

Bondscoach Domenico Tedesco kreeg geen plekje op de WK-loting in Zürich en zou/mocht(?) ook niet reageren. Ook Sports Director Vincent Mannaert was niet aanwezig in Zwitserland. Ze "focussen zich op hun werk", klonk het bij de Belgische voetbalbond.

CEO Peter Willems was wel aanwezig, toen Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein in groep J bij de Rode Duivels terechtkwamen. "We zijn tevreden met deze loting", stelt hij.

"Omdat wij in pot 1 zaten, ontlopen we de sterkste tegenstanders. Toch staan er een aantal leuke affiches op het programma, waarvoor we hopen dat de supporters warmlopen. We ontmoeten ook een aantal oude bekenden."