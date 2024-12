Belgische biatleten Maya Cloetens en Thierry Langer finishen in top 20 van individuele sprint in Hochfilzen

Maya Cloetens en Thierry Langer hebben een puike prestatie neergezet tijdens de tweede Wereldbekermanche. In Hochfilzen bleven de Belgische biatleten foutloos in de sprint. Voor Cloetens leverde dat de 19e plaats op, Langer werd 18e. Morgen mogen ze vanop die plek ook beginnen aan de achtervolging.

Na een week in Finland zijn de biatleten dit weekend in het Oostenrijkse Hochfilzen. Daar waren vandaag de individuele sprintnummers.

Bij de vrouwen was Maya Cloetens de beste Belgische. Ze bleef twee keer foutloos in het schieten en finishte uiteindelijk als 19e. Het is het beste individuele resultaat ooit in de Wereldbeker voor de 22-jarige Cloetens.

Lotte Lie werd 22e, enkele seconden achter Cloetens. Eve Bouvard, de derde Belgische, strandde op plek 69.

Later op de dag kwamen de mannen in actie. Thierry Langer trof 10 keer raak en snelde naar de 18e plaats. Florent Claude werd 51e met één misser.

De zeges in de sprint waren voor de Duitse Franziska Preuss en de Noor Johannes Thingnes Boe. Opvallend: beide winnaars misten één keer, maar maakten dat goed op de ski's.