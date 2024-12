Vandenbempt legt na "100 %-loting" voor Duivels uit waarom eventueel ontslag Tedesco pas voor 2025 is: "Financiële kwestie"

Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein. Voor Peter Vandenbempt zijn er "geen excuses" mogelijk voor de Rode Duivels in hun kwalificatiecampagne voor het WK van 2026. Maar zal dat met bondscoach Domenico Tedesco gebeuren? "Je voelt aan alles dat binnen de voetbalbond stilaan de overtuiging leeft dat Tedesco niet langer de geschikte man is om de Duivels te reanimeren."

"Ik kan me ook voorstellen dat het commerciële aspect, denk aan de ticketverkoop, wat minder is. Maar de kwalificatie, die moet 100 procent zeker zijn."

"Wales is in een ver verleden nog eens onze boeman geweest, maar dat is niet meer de ploeg die ons op het EK van 2016 uitschakelde met Gareth Bale."

De prestaties van de Rode Duivels zijn niet meer wat ze geweest zijn, maar 1 constante houden ze aan: ook de loting voor de kwalificaties van het WK 2026 is weinig spetterend.

Lot van Tedesco is pas in januari geweten

Wat Domenico Tedesco van deze loting vindt, komen we niet te weten. De bondscoach was er niet bij in Zürich en geeft geen persbabbels, zo liet de KBVB gisteren weten.

"Dat hij niet aanwezig is, is één ding. Dat hij niet praat, is iets anders. Het doet de speculatie over zijn onzekere toekomst alleszins niet stoppen. Integendeel. Mensen zullen nu zeggen: "Zie je wel, hij zal er niet meer zijn als de voorronde begint.""

Vandenbempt legt uit dat de beslissing nu nog niet gevallen is. "We moeten kijken naar begin 2025. Volgens wat in zijn contract staat, zou een eventueel ontslag vanaf januari dan iets goedkoper zijn."

"Er zijn gesprekken geweest met sports director Vincent Mannaert en CEO Peter Willems. Volgende week volgt een nieuw gesprek."

"Maar je voelt aan alles dat binnen de voetbalbond stilaan de overtuiging leeft dat Tedesco niet langer de geschikte man is om de Duivels te reanimeren en te leiden in deze voorrondes."

"Je voelt dat er een intensieve zoektocht is gestart naar een opvolger, maar de officiële communicatie is pas voor 2025."

"Nog een keer: blijkbaar is het net iets goedkoper om na 1 januari over te gaan tot een eventueel ontslag. Dat moet dan een financiële en juridische kwestie zijn. Maar het beslissingsproces is aan de gang."