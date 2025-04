Union kijkt reikhalzend omhoog, Genk moet bekomen van tweede titeltik: "Belangrijk hoe we nu rechtveren"

kalender zo 20 april 2025 20:04

Voor de ene is the sky the limit, bij de andere glipt de titel zachtjes uit de vingers. Union en Genk verlaten de topper met erg verschillende gevoelens. De Brusselaars kijken met vertrouwen uit naar de duels met Club Brugge, terwijl de Limburgers moeten depanneren. "Maar in de sport moet je rechtstaan wanneer je valt", zegt coach Fink profetisch.

De teleurstelling druipt van de gezichten bij KRC Genk. Na de nederlaag tegen rechtstreekse titelconcurrent Club Brugge, ging ook de wedstrijd tegen uitdager Union verloren. 0 op 6 en zowat het slechtste moment om een eerste thuisnederlaag te leiden dit seizoen tot gevolg. "Union legde de hele tijd het spel stil en speelde een beetje vuil. Dat werd ook toegelaten", reageert Matte Smets licht gefrustreerd. "Maar neen, ze kropen niet in onze hoofden. Ze waren enkel heel efficiënt." Hoe dan ook: "De tik komt vandaag hard aan. Maar er zijn nog heel wat matchen te gaan. We mogen even treuren, maar vanaf morgen is het weer vol gas geven op training om er woensdag te staan."

Ook Jarne Steuckers is ervan overtuigd dat Genk "al eerder getoond heeft dat het kan reageren" na een opdoffer. Maar hoe gaat de coach de groep opzwepen in money time? "De focus verleggen naar het tweeluik tegen Antwerp", geeft Thorsten Fink een helder en eenvoudig antwoord. "Het is niet bevorderlijk voor de mentaliteit, maar nu is het vooral van belang hoe we rechtveren." "In sport moet je rechtstaan wanneer je valt. Daar hebben we de kracht en de kwaliteit voor. We kunnen ons doel nog bereiken", besluit de T1 van Genk optimistisch.

Sky is the limit voor Union