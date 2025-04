Sarah Dumont en Vincent Van Hooydonck pakken elk twee titels op openingsdag BK zwemmen

Sarah Dumont en Vincent Van Hooydonck hebben op de openingsdag van het BK zwemmen in Antwerpen elk twee onderdelen op hun naam geschreven. Dumont triomfeerde in de 400 m vrije slag en de 200 m vlinderslag. Van Hooydonck pakte de Belgische titel in 50 m vrije slag en de 100 m vlinderslag.

Sarah Dumont, die op het BK vorig jaar goed was voor vijf medailles, won de 400 m vrije slag met een tijd van 4'10"47. Daarmee bleef ze maar net boven de kwalificatietijd voor het WK in Singapore deze zomer (4'10"23). In de 200 m vlinderslag klokte de 18-jarige zwemster af op 2"11'37.

Ook Florine Gaspard en Roos Vanotterdijk mochten vieren bij de vrouwen. De 23-jarige Gaspard haalde het, na een stevig duel met Vanotterdijk, op de 50 m vrije slag met een tijd van 24"46. Zowel Gaspard als Vanotterdijk haalde op het BK de WK-limiet voor het onderdeel (24"80).

Vanotterdijk pakte de Belgische titel op de 50 m rugslag met een tijd van 28"19. Op de 200m schoolslag was de zege voor Grace Palmer, die het haalde in 2'29"08.

Bij de mannen triomfeerde Van Hooydonck op de 50 m vrije slag in 22"55 en op de 100 m vlinderslag in 54"45. Het zijn voor de 18-jarige zwemmer de eerste Belgische titels in olympisch bad.

De overige titels bij de mannen gingen naar Noah Martens (1.500 m vrije slag in 16'01"65), Simon Laviolette (400 m wisselslag in 4'25"36), Noah Verreth (200 m rugslag in 2'02"37) en Charles Grondel (100 m schoolslag in 1'01"50).