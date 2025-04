Bleek KV Kortrijk incasseert bij Beerschot 1e opdoffer van play-offs en kijkt bang naar concurrentie

Sleutelmoment

Het was een lichte penalty geweest, maar een andere scheidsrechter had de bal op de stip kunnen leggen voor KV Kortrijk na tien minuten in de tweede helft. Mbe Soh leek Ferri neer te halen in de zestien, in de herhaling was te zien dat Ferri te makkelijk ging liggen. Zonder de elfmeter geraakte KVK amper aan kansen.